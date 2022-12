Thomas Wils gaat op zoek naar eerste zege in meer dan een maand met Turnhout: “Genoeg complimenten gehad, vanaf nu tellen alleen de punten nog”

Turnhout sprokkelde niet alleen slechts één punt in zijn laatste vier matchen. Het incasseerde ook maar liefst twaalf tegengoals. “Dat wordt stilaan een probleem”, aldus Wils. “Terwijl we vorig seizoen één van de beste verdedigingen van de reeks hadden, beschikken we nu over de slechtste defensie. En oké, het is wel een reeks hoger, maar toch moeten we daar dringend een oplossing voor zoeken en vooral veel scherper zijn als ploeg.”

Niet efficiënt genoeg in beide rechthoeken

Tegenover die 40 tegengoals staan wel maar liefst 29 gemaakte goals, wat van Turnhout de productiefste ploeg van de reeks maakt. “Zeker voor een ploeg die pas vijftiende staat is dat niet slecht. Daar ligt dus het probleem niet. We krijgen er gewoon veel te veel binnen. Bovendien scoren we de laatste weken misschien net iets moeilijker dan in het begin van het seizoen. Op dit moment zijn we dus gewoon niet efficiënt genoeg in beide rechthoeken.”

Toch maakt Wils zich nog geen zorgen. “Als we ons ding blijven doen, ben ik ervan overtuigd dat we vroeg of laat loon naar werken krijgen. Iedereen is tenslotte nog altijd bijzonder gretig op training. Op onze werkethiek valt bijvoorbeeld totaal niks aan te merken. Bovendien krijgen we bijna elke week complimenten van de tegenstander voor het goede voetbal dat we brengen. Anderzijds koop je daar niks mee. Laat die complimenten dit weekend dus maar achterwege. Enkel de punten tellen.”

Hoog tijd

Turnhout moet dan wel voorbij middenmotor Diegem. “Ik moet eerlijk toegeven dat ik weinig of niks weet over hen, maar zeker thuis moeten we gewoon van onze eigen sterkte uitgaan. We hebben tenslotte al bewezen dat we van iedereen kunnen winnen. Al is het omgekeerde helaas ook waar. Als we ons niveau niet halen, kunnen we ook van iedereen verliezen. Anderzijds zou een zege niet alleen extra deugd na de mindere resultaten van de afgelopen weken. Het wordt ook gewoon hoog tijd. Daarom gaan we vol voor de drie punten.”

