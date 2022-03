Thomas Wils aast tegen Witgoor op eerste thuiszege van het jaar met Turnhout: “Klein dipje is niet onlogisch met onze jonge groep”

voetbal derde nationale BTurnhout kon na Nieuwjaar nog maar één keer winnen, maar daar wil Thomas Wils dit weekend verandering in brengen. De 31-jarige verdediger gaat in de derby tegen Witgoor Sport op zoek naar een eerste thuiszege in 2022.

Het is na Nieuwjaar een beetje hinken op twee gedachten bij Turnhout. Terwijl de Binken afgelopen weekend tegen Nijlen pas voor het eerst dit jaar verloren, boekten Wils en co. de afgelopen drie maanden ook slechts één schamele zege. “We spelen in de terugronde inderdaad net iets te vaak gelijk, maar het is nu ook niet dat we slecht voetbal brengen”, vertelt de ex-speler van onder meer Lierse. “Daarom is er ook absoluut geen reden tot paniek. Je mag tenslotte niet vergeten dat we met een bijzonder jonge groep zitten. De gemiddelde leeftijd van onze aanvalslinie is bijvoorbeeld amper 19. Het is dus niet onlogisch dat we nu een klein dipje kennen.”

Respect afgedwongen bij tegenstanders

Wils hoopt dit weekend tegen Witgoor wel opnieuw te kunnen aanknopen met een zege. “Zeker thuis zou dat bijzonder leuk zijn, want voor eigen volk hebben we na Nieuwjaar nog niet kunnen winnen. Bovendien is en blijft het toch een derby. Al is Witgoor de laatste weken natuurlijk wel heel goed bezig. Van enige onderschatting mag dus absoluut geen sprake zijn. Anderzijds hebben wij ook onze kwaliteiten, waardoor we vooral naar onszelf moeten kijken. We hebben dit seizoen bijvoorbeeld niet voor niks heel veel respect afgedwongen bij onze tegenstanders.”

Toekomst oogt mooi

Turnhout is de laatste weken wel weggezakt naar een vijfde plaats in het klassement. “Dat is nog altijd fantastisch, want dat hadden we voor het seizoen per slot van rekening nooit durven dromen. Bovendien blijft zo goed als iedereen, waardoor de toekomst van de club heel mooi oogt. Daarom heb ik zelf ook niet lang getwijfeld om mijn contract te verlengen. We beschikken bijvoorbeeld niet alleen over een bijzonder toffe groep. Er zit ook enorm veel potentieel in. En het is zeker niet dat een eventuele promotie een must is voor mij, maar als ik dan toch ooit de stap hogerop terug zou zetten, wil ik dat wel het liefst van al met Turnhout doen.”

