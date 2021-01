Thomas Welsh en Filou Oostende sluiten Champions League af tegen Turkse Darüssafaka: “Eindigen in schoonheid”

Oostende en Darüssafaka kunnen met één zege en vier nederlagen een soortgelijk rapport voorleggen na vijf speeldagen in groep H. Toeval wil dat beide teams tot dusver een identiek puntensaldo lieten optekenen (-43), waarbij het team van coach Dario Gjergja offensief iets beter heeft gescoord. Ondanks het feit dat er woensdag niks meer op het spel staat, wil de kustploeg absoluut in schoonheid afsluiten. De heenmatch verloor Oostende in Istanbul met 79-74.

Progressie geboekt

“Zeker weten”, stelt de Amerikaan Thomas Welsh. “We zijn hongerig naar een tweede zege in deze competitie. Jammer genoeg zijn we al uitgeschakeld, maar we willen toch nog een sterke prestatie neerzetten. Hoe dan ook was het een mooie ervaring om tegen een aantal topclubs uit verschillende landen te hebben gespeeld, elk met hun eigen stijl. Het is misschien niet helemaal gelopen zoals we hadden gehoopt, maar ik ben ervan overtuigd dat we als team sterker zijn geworden. Hopelijk kunnen we ook tegen Darüssafaka nog wat progressie boeken met het oog op de rest van het seizoen”, vertelt Welsh, voor het eerst toe aan een avontuur overzee. De boomlange center (2m13) blaast binnenkort 25 kaarsjes uit en kan dit doen in het bijzijn van zijn vriendin, die sinds Nieuwjaar eveneens aan de Belgische kust vertoeft.

Eenzaam bestaan

“Ik moet eerlijk bekennen dat de eerste maanden bij deze club mijn verwachtingen hebben overstegen. Ik wist waar ik aan toe was dankzij mijn agent Toby Bailey, die zelf nog in Oostende heeft gespeeld (2006 red.) en vol lof was over de stad, het team, … Een club met een rijke geschiedenis en een spelersgroep die bulkt van het talent. Het was aanvankelijk niet evident om in de huidige omstandigheden voor het eerst zo ver van huis weg te zijn, maar ik werd hier heel warm onthaald door zowel de spelers, de staf als de mensen van de administratie. Je leidt inderdaad een nogal eenzaam bestaan, maar dit is nu eenmaal onze job en hetgeen we graag doen. Het gebrek aan familie en vrienden rondom mij heeft alleszins geen invloed gehad op mijn prestaties. Eens op het veld focus ik me alleen op het harde werk en de wil om elke dag steeds beter te worden. Ik ben uiteraard enorm blij dat mijn vriendin me sinds kort vergezelt, wat het leven naast het veld een pak aangenamer maakt”, aldus Welsh.

Ervaring in de NBA

Geboren in de kuststad Torrance in California kreeg de basketmicrobe hem op zijn vijfde al te pakken. Na zijn studies aan de Loloya High School behaalde hij als student van UCLA de gouden medaille met de Amerikaanse nationale U19 op het WK van 2015 in Griekenland, nota bene tegen Kroatië. “Dario (Gjergja red.) en ik hebben er nog niet over gesproken, maar ik zal het alleszins niet ter sprake brengen”, lacht ‘Tom’. In de NBA Draft van 2018 werd Welsh geselecteerd door de Denver Nuggets, waar hij finaal elf wedstrijden zou spelen in de NBA om via Capital City Go-Go en Iowa Wolves bij Greensboro Swarm te belanden, het team van de Charlotte Hornets in de G-League. Hij heeft nu een contract van één seizoen bij Filou Oostende. One small step … “Het is een klein wereldje waarin we leven. Onlangs stond ik zelfs tegenover Gyorgy Goloman van Charleroi, waarmee ik vier jaar samen heb gespeeld in UCLA. Dit had ik toch niet meteen verwacht. Ik hoop hier zoveel mogelijk te leren, maar blijf realistisch en hou mijn hoofd steeds uit de wolken. Ik zie wel wat er volgt en waar mijn toekomst ligt. Coach Gjergja is een fantastische mentor, wat ook geldt voor Dusan Djordjevic. Zijn kennis van het spel is ongelooflijk. Wanneer hij praat, luistert iedereen. Deel te mogen uitmaken van hetzelfde team met iemand die zoveel successen heeft gekend, is voor mij op zich al een eer”, klinkt het tot besluit.