Thomas Vuyts (FC Kleit) na 5-3-zege tegen SK Berlare: “Superefficiënt voor de rust”

“Ik denk dat we de voetbalfans een leuke middag bezorgd hebben. Al zeker die van FC Kleit. Al in het eerste kwartier was het duidelijk dat het een wedstrijd zou worden met een hoge spektakelwaarde. Olivier Maenhout benutte al vroeg in de wedstrijd een assist van Pieter Vyncke en een paar minuten later was een kopbal van Pieterjan Maenhout goed voor de 2-0. Jammer genoeg slikten we een minuut later al de 2-1. We bleven heel efficiënt en toen we met onze hoge pressie de bal konden veroveren, kon Kenneth Demeyer van buiten de zestien de trekker overhalen. Vijf minuten voor de rust bleef de bal in de zestien hangen na een verre inworp en ik kon voor een nog duidelijker verschil zorgen.”

Lastig

Met een 4-1-tussenstand verwacht je dat de wedstrijd gespeeld is. Toch werd het nog spannend. Vuyts geeft toe dat zijn ploeg na de rust minder sterk voor de dag kwam. “Dat het toch nog spannend werd, hebben we vooral aan onszelf te danken. We voetbalden minder scherp en toen Iben Meire een speler van Berlare aantikte, ging de bal op de stip. Een licht toegekende strafschop, maar hij was wel voldoende om bij de bezoekers het geloof in puntengewin aan te zwengelen. En dat geloof groeide nog toen er voor Pieterjan Maenhout niks anders in zat dan een bal in doel te deviëren. Het positieve is dat we dan de rust bewaard hebben. Het bizarre was dat de druk wat minder werd. We kregen ook het gevoel dat Berlare behoorlijk wat energie verbruikt had.”

Gerd-Jan De Smet

In het wedstrijdslot zorgde Gerd-Jan De Smet uiteindelijk voor zekerheid over de winst. Vuyts geeft toe dat de sterkte van de bank van Kleit wel een pluspunt is. “Anderhalve week voor de start van de competitie was ik door een voetblessure even buiten strijd en daardoor miste ik de eerste wedstrijd. Door het mooie gelijkspel wijzigde coach Wim Roels niet en zo zat ik de voorbije twee wedstrijden op de bank. Voorlopig heeft onze coach genoeg keuzemogelijkheden en dat betekent ook dat je als ploeg niet zwakker wordt bij een vervanging. Dat was dit weekend niet anders. Gerd-Jan De Smet kwam op het uur in de ploeg en met een heerlijke actie en een knap schot in de kruising telde hij de bezoekers definitief uit. Kleit leider, stel je voor. Maar ik geef het toe: we zijn de voorbije weken ruim beloond. Zaterdag trekken we naar Borsbeke. Een nieuwe topper en dus andermaal een loodzware wedstrijd. Daar een puntje pakken zou mooi zijn.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal