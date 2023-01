Thomas Vuyts (FC Kleit) na 2-2-gelijkspel tegen Melsele: “Ik kijk nog steeds naar boven”

“Melsele is toch één van de sterkere ploegen in de reeks en hun leidersplaats in de periodestand bewijst dat ze in vorm steken. In de heenwedstrijd speelden ze in het Waasland 2-2, maar de wedstrijd verliep totaal anders. Daar deed Melsele ons pijn met hun snelle balcirculatie en met het gelijkspel mochten we toen niet mopperen. Nu speelden ze totaal anders. Ze lieten de bal vaak aan ons en gaven ons de kans om initiatief te nemen en speculeerden zelf op de omschakeling. Al bij al bleef het een vrij gesloten eerste helft. Hun doelpunt was toch een ‘lucky goal’. Jarl Hautekeete bokste de bal weg en via een speler van Melsele ging de bal in doel.”

Spannend

In een spannende tweede helft bleek het een dubbeltje op zijn kant. Vuyts vond de gelijkmaker oververdiend. “Tijdens de rust wisten we dat we vol aan de bak zouden moeten. De gelijkmaker kwam als snel op het bord. Wereldgoal van Pieter Vyncke. Bal op de borst en met rechts poeierde hij dan de bal in doel. Maar Melsele bleek behoorlijk efficiënt en klom opnieuw op voorsprong. Lange tijd zag het er naar uit dat we ons zouden moeten verzoenen met een nederlaag. Schot van Vyncke voorlangs, mooie krul van Blomme waar de doelman met de vingertoppen nog bij kon, een hoekschop die op de kruising belandde. Het was steeds net niet. In de slotminuut was het dan wel bingo. Pieterjan Maenhout kopte een hoekschop tot bij mij en ik kon de bal vol op de slof nemen. Dik verdiend en we waren wel tevreden met dit punt tegen een sterke ploeg.”

Subtop

Hoe ziet de nabije toekomst er uit voor FC Kleit? De achterstand op leider Beveren is zes punten, de voorsprong op nummer dertien in de stand is zeven punten. Vuyts vindt dat subtop het doel moet blijven. “De voorbije weken liep het iets minder. We maakten wat individuele fouten en in deze reeks betaal je die meestal ‘cash’. Maar als we die foutjes uit ons spel kunnen slijpen, zijn we rijp voor subtop. Ik kijk nog steeds naar boven en zie niet in waarom we zouden wegzakken.”