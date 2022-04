Thomas Vuerinckx behaalt eerste zege in Hakendover: “Blij dat ik heb afgerekend met pechperiode”

Het koersscenario in Hakendover in een notendop vertellen is niet echt moeilijk. Thomas Vuerinckx doet zijn verhaal. “Het peloton verbrokkelde al snel. De wind speelde daarbij ongetwijfeld een belangrijke rol. Na twintig kilometer kon ik samen met Robbe Geudens en Jarno Widar wegrijden uit het peloton. Wat later kon enkel Niel Meulemans nog komen aansluiten. De samenwerking was heel goed. Verwonderlijk was dat ook niet, want we zaten met drie man van Acrog-Tormans vooraan. Enkel Jarno Widar was de vreemde eend vooraan. Voor hem moet het minder plezant geweest zijn (lacht). Uiteraard probeerden we het ploegenspel zo goed mogelijk uit te spelen. We hebben Jarno afgemat. Toch heb ik veel respect voor hem, want hij ging met ons mee tot op het einde. Ik wist dat je vooraan moest zitten bij het ingaan van de laatste ronde. Het was voor ons vieren positie kiezen. Uiteindelijk kwam ik goed door de bocht en won ik met een halve fiets voorsprong.”