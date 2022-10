Thomas Verheyen zit al aan vier zeges: “Na amper twee maanden is dat een aangename verrassing”

Afgelopen zaterdag mocht Verheyen alweer juichen. In Alsemberg toonde de pion van Antwerp Cycling Team Kontich – nieuwe naam voor Steeds Vooraan Kontich – zich in de finale sterker dan Glenn Verbeeck.

“Alsemberg is één van de weinige crossen in het B-circuit met redelijk wat hoogtemeters”, vertelde Verheyen. “Dergelijke parcoursen heb ik graag. Alleen was het zaterdag de laatste editie. Heel jammer dat die cross verdwijnt. Ik startte goed en nam meteen wat metertjes voorsprong. De temperatuur steeg zaterdagnamiddag tot 25 graden. Daar kan ik niet zo goed tegen, ik voelde dat ik mijn versnellingen niet zou kunnen volhouden. Met zes bleven we in elkaars buurt, in de finale met twee. Glenn Verbeeck was echt sterk. Ik zette alles op één versnelling in de slotronde.”

UCI-punten

Verheyens plannetje klopte. Goed voor zijn vierde zege. Hij werd een week geleden ook al tweede in de UCI-cross in het Zwitserse Schneisingen, voordien negende in de A-veldrit in het Franse Boulzicourt. Waardoor hij ook al 32 UCI-punten verzamelde. Bovendien heeft hij er nog acht staan van z’n zesde plaats in Essen vorige winter. “Mij is het niet om die UCI-punten te doen”, benadrukte Verheyen. “Af en toe eens tegen andere jongens rijden, daarvoor doe ik het. In de B-crossen kom je meestal dezelfde mannen tegen. Dat ik na twee maand al vier zeges heb is een aangename verrassing. Het hadden er misschien al een paar meer kunnen zijn.”

Extra regeltje

Dinsdag trekt Verheyen naar een B-veldrit in Frankrijk, zaterdag start hij in Rijkevorsel, zondag in Arendonk. Op 13 november rijdt hij naar Hittnau in Zwitserland, zes dagen later doet hij de Superprestigeveldrit in Merksplas. “In december las ik een kleine stage in”, verduidelijkte de postbode. “Neen, niet in functie van het Belgisch kampioenschap in Lokeren. Daar ben ik niet mee bezig. Gerben Kuypers is bij de elite zonder contract kandidaat voor de Belgische titel en ik vermoed dat ook Vincent Baestaens het BK in onze categorie zal rijden. Eigenlijk zou je tien B-crossen gereden moeten hebben om te mogen meedoen aan het BK bij de elite zonder contract. Maar dat is dan alweer een extra regeltje.”