Thomas Verheyden ziet GSG Aarschot degradatietopper tegen Quaregnon winnen: “De drie punten zijn het belangrijkste”

Een 13-8-opener zette meteen de toon. Problemen inside in de beginfase en een vrijwillige fout zorgden voor een remonte van Quaregnon. Een sterke periode van Deferm zorgde ervoor dat de thuisploeg met een nipte 37-36-bonus de kleedkamer kon opzoeken. Ook na de herneming bleef de spanning te snijden. Nu waren het Vanginderachter en Saevels die het voortouw namen bij de Hagelanders (56-49). Een 0-7 bij het begin van het laatste quarter brachten de Henegouwers terug tot op twee punten. De controle bleef echter bij Aarschot. Een nieuwe bevlieging van Deferm zorgde voor de verlossende winst (79-72). Vijf spelers eindigden bij GSG in de dubbele cijfers. Door de winst wipt Aarschot over Quaregnon naar de twaalfde plaats in de rangschikking.

Volledig scherm Coach Sam Bilsen geeft de laatste tactische wenken door aan de groep. © EVL

Kapitein Thomas Verheyden

Na afloop van het degradatieduel gaf kapitein Thomas Verheyden een eerlijke analyse van de wedstrijd. “De drie punten zijn het belangrijkste en die zijn binnen. Daarmee is het essentiële gezegd. Ik besef ook wel dat het geen al te mooie wedstrijd was, maar voor één keer was dat niet het meest noodzakelijke. De overwinning tegen Quargenon was wel meer dan verdiend. Nagenoeg de hele match stonden we op voorsprong. Indien we ons normale spel hadden kunnen ontwikkelen, was de marge veel duidelijker geweest en hadden we ook al veel vroeger zekerheid gehad over de overwinning. Nu bleef het toch wat bang afwachten tot de laatste seconden. Beide ploegen veel leden balverliezen, maar dat zal wellicht eigen zijn aan degradatiebasketbal.”

Reboundprobleem

De voorbije maanden kampte Aarschot vaak met een reboundprobleem. Dat bleef nu volgens Thomas Verheyden beperkt. “We zijn nu eenmaal niet de grootste ploeg in de reeks. Dat gestalteprobleem moeten we als team oplossen en tegen Quaregnon lukte dat vrij goed. Enkel in de beginfase moesten we inside opletten. In de rangschikking doen we uitstekende zaken. We springen niet alleen over de tegenstander, maar staan ook positief tegen hen. Dat betekent dat Quaregnon in de resterende matchen al minstens één keer meer moeten winnen dan Aarschot. Voor nieuwjaar lieten we enkele keren sneu punten liggen. Het is aan ons om te tonen dat we meer maturiteit hebben gekregen.”

Punten

Aarschot : Jeanquart 10, Baertsoen 10, Thomas Verheyden 5, Jacobs 4, Van Ginderachter 13, Klaas Saevels 15, Louïs 4, Deferm 18.

Quaregnon : Pierczchala 17, Potiez 6, Mantannus 11, Tanghe 9, Schiettecatte 7, Beya Beya 13, Poudeu 4, Remisz 5.

Quarters : 19-18, 37-36, 56-49, 79-72.