Thomas Verheyden pakt eerste zege met GSG Aarschot: “Overwinning mocht niet lang meer uitblijven”

Kapitein Thomas Verheyden is duidelijk in zijn reactie. “Eindelijk! We hebben geknokt voor die eerste zege en het eindelijk kunnen afmaken. De winst was ook verdiend. We hadden gewoon op dit moment al drie overwinningen meer moeten hebben. Dan was er van degradatiezorgen geen sprake geweest. Drie keer moesten we na een knappe match de rol lossen in de laatste twee, drie minuten. We hebben duidelijk geleerd uit onze fouten door de zaken verstandiger aan te pakken. Op het einde van de match hebben we de klok goed gebruikt en geprobeerd om onze vierentwintig seconden goed uit te spelen door de bal te laten rondgaan. De voorbije weken blonken we dan te vaak uit door opportunisme.”

Goede timing

Thomas Verheyden zag dat de timing goed was. “Die eerste overwinning mocht niet lang meer uitblijven. Dan zou die negatieve reeks te veel in onze hoofden zijn gekropen. Vorige week stonden we tegen Asse-Ternat twintig punten voor. We konden nog moeilijk verliezen. De tegenstander begon defensief zwaar te drukken en we kwamen in de problemen. Uiteindelijk verloren we het duel. Dat was pijnlijk. Mentaal was het belangrijk dat we snel een antwoord konden geven op die mismatch. Het besef is er nu dat we de reeks aankunnen.”

Reboundprobleem?

Ten opzichte van vorig seizoen moet GSG Aarschot het stellen zonder Louis Baertsoen, Matthew Hodge en Dillen Geleyns. Welke veranderingen bracht dat mee voor de club? Thomas Verheyden hoeft niet lang te zoeken. “We haalden Robrecht Erven en Gilles Deferm bij de ploeg. Het grootste verschil ten opzichte van vorig jaar zit hem in het rebounden. Matthew en Dillen pakten samen een pak rebounds. Dat mag niet onderschat worden. We missen niet per se een grote jongen, maar moeten het rebounden wel met zijn vijven als ploeg oplossen. Volgende week trekken we naar Woluwe. Wellicht wacht er ons daar een fysiek duel op vrijdagavond. Toch hoop ik dat we voor de winterstop nog enkele punten kunnen pakken, zodat we wat meer ademruimte krijgen in het degradatiedebat.”

