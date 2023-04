Thomas Verheyden (GSG Aarschot) mag twee keer feesten: “We hadden iets recht te zetten tegen Asse-Ternat”

Voetbal derde provinciale A Gregory Van Londersele pakt titel met SK Oetingen in derde provincia­le A: “Boenkers­ploeg is dit seizoen een eretitel geworden”

SK Oetingen is een van de eerste ploegen die kampioen speelde in de provinciale reeksen en daar valt weinig op aan te merken. De 0-1-overwinning in Lennik zorgde ervoor dat de naaste concurrenten niet meer over de Oetingenaren kunnen wippen in de rangschikking. Na vijf jaar herovert de ploeg haar plaats in tweede provinciale.