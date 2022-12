Thomas Verdonck met drie zeges op zak naar Essen: “In cross met de tweedejaars mik ik op podiumplaats”

“Ik denk dat die titel zo goed als binnen is”, beseft Verdonck. “Bovendien voel ik dat mijn conditie op dit moment nog een stuk beter is dan in het begin van het veldritseizoen. Vorige zaterdag kon ik in Lichtervelde voor de derde keer de handen in de lucht gooien. Matteo De Clercq beet zich de hele cross vast in mijn wiel. Na de bochten voelde ik dat hij soms wat metertjes prijsgaf. Dus zette ik in de slotronde alles op alles. Zijn verweer brak. Waardoor ik met circa vijftien seconden voorsprong solo over de streep bolde.”