Thomas Vanoppen vierde in NCAA-finale 1500m

Thomas Vanoppen heeft zijn periode in de Verenigde Staten afgesloten met een knaller van formaat. De Voortkapelnaar knalde op de 1500m naar de vierde stek in de bijzonder hoogstaande NCAA-competitie. Hij strandde op 21 honderdsten van de bronzen medaille.

Het parcours van Thomas Vanoppen op de 1500m mag er wezen. In de aanloop naar de NCAA-kampioenschappen won hij vijf van de zes 1500m-wedstrijden waar hij aan de start verscheen. Via een beste seizoensprestatie van 3.37.65 plaatste hij zich op 8 juni met een vierde stek voor de finale. Daarin eindigde hij vrijdag 10 juni na een tactische race opnieuw vierde in 3.46.03.

Vorig jaar toonde Thomas Vanoppen zich al op het Europese toneel met een zevende plaats op het EK voor beloften (U23). De NCAA is minstens van vergelijkbaar niveau. “Ik schat dit zeker hoger in dan EK U 23”, maakt hij de vergelijking. “Gelukkig betekent een ‘podium’ in de VS de top 8 halen en zo kom ik toch naar huis met een mooie trofee. Maar de eerste reactie is zeker wat teleurstelling over mijn positie”, erkent hij heel eerlijk.

Hij begon namelijk helemaal achterin aan de laatste ronde. “Daar laat ik een eventuele overwinning liggen”, beseft hij. “Ik deed 53.20 over de laatste 400 met zeer veel extra meters en gewring. Vanuit een betere positie had ik kunnen meestrijden voor winst aangezien ik exact even snel finish als de winnaar.”

Nacht van de Atletiek

De 22-jarige atleet blikt tevreden terug op z’n semester aan de universiteit van North Carolina. Binnenkort zal hij weer op Belgische bodem zijn kunsten tonen. “Ik trek met een enorm goed gevoel naar België. Mijn periode hier in de States is echt ‘unreal’ geweest. Naast een prachtig sportief parcours is dit een uitzonderlijke ervaring geweest waar ik voor altijd op terug zal kijken op de best mogelijke manier. En ik denk echt dat ik snel kan lopen. Hoe snel is een vraagteken voor iedereen. Dat zullen we uitvinden op 2 juli op de Nacht van de Atletiek.”