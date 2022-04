Thomas Vanoppen meteen op de afspraak

Thomas Vanoppen, die momenteel in de V.S. traint en studeert, opende vorige vrijdag zijn zomerseizoen met een zeer veelbelovende tijd van 3.38.34 op een 1500m in Durham. Het lijkt een kwestie van tijd vooraleer de EK-limiet van 3.36.00 realiseert.

De winter was wat wisselvallig voor Vanoppen. Pech en covid op ongelukkige momenten fnuikten zijn ambities. Maar hij bouwde wel een goeie conditie op. Na een sterke seizoensopener van 13.53.16 op een 5000m eind maart knalde hij vorige vrijdag naar 3.38.34 op de 1500m. “Het is de bevestiging dat ik nog steeds progressie maak”, toonde hij zich tevreden. “Een snellere opener dan vorig jaar terwijl ik een maand vroeger ben begonnen. Vooral de manier waar ik op deze tijd liep onthoud ik. Ik had mijn beste gevoel ooit op een 1500m. Toen de haas uitstapte nam ik de koppositie en die heb ik niet meer afgestaan in toch wel winderige weersomstandigheden. Dit doet me hopen dat er ergens dit seizoen een serieuze topchrono inzit.”

EK in München

De 22-jarige atleet wil nu de lijn doortrekken. “Ik loop nu een reeks wedstrijden met op 22 april een opportuniteit om in een iets betere koers op zoek te gaan naar mijn persoonlijk record van 3.37.01. Midden juni is het NCAA-kampioenschap de eerste prioriteit”, licht hij zijn plannen toe. “Nadien weet ik dat er voor het WK atletiek in Eugene 3.35 nodig is en voor het EK in München is de limiet 3.36. Ik droom van het WK, maar ik weet dat daarvoor alles moet meezitten. Het EK lijkt me een haalbaarder doel, maar ik wil ambitieus blijven.”

De loper van Ac Herentals kan een positieve balans opmaken na zijn eerste 8 maanden aan de universiteit van Wake Forest.

“Het bevalt me hier enorm goed. Alles klopt momenteel op alle gebied en dat maakt dat de prestaties wel zullen volgen zolang ik gezond blijf. Wanneer ik terug in België ben? Afhankelijk van of ik een eventuele WK-limiet loop ben ik terug in België voor een eerste wedstrijd rond de KBC Nacht begin juli. Moest ik in het droomscenario al vroeg de WK-limiet lopen, dan blijf ik gewoon in de V.S. om jetlags te vermijden gezien het enorme uurverschil tussen België en Oregon.”