Thomas Vanoppen gaat voor topchrono op 1500m Nacht van de Atletiek

Vorig jaar liep Vanoppen één van de sterkste races uit z’n carrière in Heusden. Hij finishte er als vierde overall en als tweede Belg in het zog van trainingsmakker Jochem Vermeulen.

“Ik heb zeker mooie herinneringen aan vorig jaar. Daar met drie teamgenoten (red. Jochem Vermeulen en Michael Somers liepen ook beresterk) een PR lopen was een dikke binnenkomer. Nu is Michael er weliswaar niet bij, maar Jochem wel”, weet Vanoppen die er al een dijk een seizoen heeft opzitten met als hoogtepunt een vierde plek in de NCAA-finale, de hoog aangeschreven universitaire competitie.

Nu zijn seizoen in de V.S erop zit, begint hij aan zijn Belgische luik. “Ik heb toch even last gehad van de jetlag”, bekent hij. “Het duurde even voor ik m’n draai weer vond. Maar ik bleef er rustig onder, heb gewoon verder getraind en dinsdag op de laatste goeie training had ik het juiste gevoel weer in de benen. Ik heb er vooral enorm veel goesting in. Ik ben geboren in Heusden, mijn vaders kant van de familie woont in die streek. De sfeer is altijd fantastisch.”

‘Record aanvallen’

De student beseft dat hij de lat hoog heeft gelegd, maar hij wil erover. “Ik heb de ambitie om mijn PR aan te vallen. Dat is mijn eerste betrachting. Alles wat er nog bijkomt is bonus. Het is geen toeval dat mijn record al een jaar is blijven staan. Het wordt moeilijker en moeilijker om het nog te verbeteren. De koers is enorm sterk bezet en de omstandigheden zullen beter zijn dan vorig jaar. De Nacht is sterker bezet dan het BK met nog mannen als Tarik Mourkrime erbij. Het is niet mijn bedoeling om van veel Belgen te verliezen. Ik zou liever het merendeel van de Belgen achter me laten. De records en de beste seizoensprestaties liggen dicht bijeen. Ik heb er alle vertrouwen dat ik ook in een snelle race ga kunnen rekenen op mijn eindsprint in de laatste 150 meter.”

De loper van Ac Herentals wil lef tonen. “Het enige wat mijn trainer Rik Didden me gevraagd heeft is om snel genoeg te durven doorkomen. Tot hiertoe kwam ik nooit heel snel door in de vorige koersen. Maar nu wil ik alle risico’s nemen. Ik heb al een geweldig seizoen achter de rug. Het heeft zich alleen nog niet vertaald in een toptijd. Iedere seconden die ik er nu nog afkrijg, is van goudwaarde.”

‘EK-limiet geen must’

De EK-limiet van 3.36.00 halen zou mooi zijn, maar is geen must voor de 22-jarige atleet die vorig jaar zevende werd op het EK U23. “De EK-limiet zit wel in mijn hoofd. 1 seconde beter doen op een jaar tijd mag een doelstelling zijn. De vraag, indien ik het EK zou halen, is wel in welke vorm ik dan zou zijn in augustus nadat ik er al een seizoen heb opzitten in de V.S.. Ik ging de laatste jaren van seizoen naar seizoen zonder weinig rustpauzes tussendoor. Dat is goed gegaan. Maar het was nu toch al een lang seizoen. Als ik de limiet loop, fantastisch, als ik hem niet loop, zien we wel weer verder.”