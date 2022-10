Thomas Vande Velde (Sparta Petegem) speelt weer op het middenveld: “Tijd om aan te passen”

Door de schorsing van Maxime Maes begon Thomas Vande Velde thuis tegen Westhoek centraal achterin. Bij 0-2-achterstand greep trainer Bert Dhont in. Hij trok Robbe Van Steenkiste een rij achteruit en posteerde Vande Velde weer op het middenveld. “Onze trainer wou achterin meer snelheid, maar hij wou vooral teruggrijpen naar het systeem van de weken voordien”, blikt Vande Velde terug. “Toch werd het 0-3, maar we scoorden onmiddellijk tegen. Vooral de 2-3 net voor de pauze was belangrijk. In de rust beseften we allemaal dat nog twee keer scoren niet onmogelijk was.”

Veel verdedigers

Wat ook gebeurde (4-3). Nochtans stond groen-zwart met een onuitgegeven elftal tussen de lijnen. Dat zal tegen Harelbeke niet anders zijn. Davy Joye, Gianni Swennen, Kenzo Verheuge en Sam Blancke zijn out. Ook Olivier Luckx is uitgevallen. Rienes Vanborm en Maxime Maes keren terug na een gele strafdag. “Op zo’n momenten zie je dat we een vrij smalle kern hebben”, gaat Vande Velde verder. “We beschikken wel over heel wat verdedigers. Vandaar dat ik op een bepaald moment van trainer Bert Dhont de vraag kreeg of ik het zag zitten om, zoals vroeger, centraal op het middenveld te voetballen. Iets wat ik tot mijn 25ste deed. Door pubalgie ging ik achteraan voetballen. Ik heb de trainer wat tijd gevraagd om me aan te passen aan de nieuwe situatie.”

Rendement verhogen

Want Thomas Vande Velde, die per helft drie keer in de rechthoek van de tegenstander probeert op te duiken, komt van ver. Enkele maanden geleden reed op het werk een vorkheftruck over zijn voet. “Ik kan weer werken en ik kan opnieuw voetballen, maar door dat ongeval is de botstructuur veranderd”, verduidelijkt hij. “Na het opstaan heb ik altijd last, maar na een kwartier gaat het al veel beter. Tijdens een wedstrijd denk ik daar niet aan. Door nu weer op het middenveld te spelen heb ik de spelers voor mij en op de flanken beter moeten leren kennen. Mijn rendement zal nog wat toenemen, vermoed ik. In de thuismatch tegen Harelbeke is er maar één doel: de drie punten pakken. Tegen een ploeg die achter ons staat is dat een noodzaak.”