Thomas Vande Velde met Sparta Petegem tegen Aalst: “Revanchegevoelens hebben wij niet, toppers willen wij altijd winnen”

voetbal tweede nationale AHet kan verkeren. Toen Petegem eind november bij Eendracht Aalst kansloos verloor (3-0) liepen de Ajuinen negen punten uit op de titelverdediger. Twee maanden later telt viceleider Sparta acht punten meer dan Aalst. Zondag om 15 uur staan beide teams in Petegem tegenover elkaar.

“In Aalst werden we door de thuisploeg overspeeld”, weet Thomas Vande Velde (31) nog goed. “We hadden iets geprobeerd, maar dat liep verkeerd af. Als ik het mij goed herinner was Rienes Vanborm geschorst. Wij lieten een flank open en speelden met twee spitsen, Davy Joye en Lorenzo Berwouts. Ik denk dat Davy, voor ons een hele belangrijke speler, net terugkeerde na een letsel en nog niet honderd procent was. We kwamen er niet aan te pas.”

Intussen liggen de kaarten helemaal anders. Aalst viel terug naar plaats zes terwijl Petegem dankzij 19 op 21 opklom naar de tweede plaats. Op een punt van leider Lokeren-Temse, met vijf punten voorsprong op de nummers drie Oostkamp en Jong Cercle. Ook al ontbraken vorige zondag uit bij Merelbeke de sterkhouders Davy Joye en Anton Vanborm door letsels, toch werd ook die partij tot een goed einde gebracht. Dankzij twee kopbalgoals van centrale middenvelder Thomas Vande Velde. Hij zit dit seizoen al aan zes doelpunten.

Geen nieuw contract

“In één match twee keer scoren deed deugd”, blikt Vande Velde terug. “Op Merelbeke speelden we de eerste helft tegen de wind in. Dat liep moeizaam, maar we gaven niet veel weg. De thuisploeg begon goed aan de tweede helft, maar daarna hebben wij Merelbeke overpowered. Op hoekschop kon ik de bal in de eerste zone verlengen richting tweede paal. Na die 0-1 brak het verweer van Merelbeke. Ook mijn tweede doelpunt kwam er na corner.”

“Dankzij die zege blijven we in het spoor van Lokeren-Temse. Daar willen we zo lang mogelijk blijven. Tegen Aalst moet het een mooie match worden. Revanchegevoelens hebben wij niet, toppers willen wij altijd winnen.”

Op momenten dat het moet, staat Sparta er meestal. Intussen is duidelijk dat Vande Velde voor volgend seizoen op zoek moet naar een andere club. “Voor mij een verrassende wending in de besprekingen”, geeft de inwoner van Oudenaarde toe. “Ik werd aangetrokken om centraal achterin te spelen, maar daar is er veel concurrentie waardoor ik op het middenveld speel. De club wil op positie 6 of 8 liever een jongere speler integreren.”

