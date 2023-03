Thomas Van Zantvoort wil zich met Cappellen herstellen tegen ex-club City Pirates na nul op zes: “Er is niets aan de hand”

Het kan keren. Twee weken geleden kwam Cappellen aan de leiding dankzij een knappe 19 op 24 in het nieuwe kalenderjaar, maar vandaag telt de groep van Kris Lenaerts alweer vijf punten achterstand op Hades. Geelrood betaalde de recente nul op zes tegen Lebbeke en Lyra-Lierse cash in de rangschikking en dus is het zaak voor Thomas Van Zantvoort en zijn maats om het tij te keren tegen City Pirates. Zo niet, dreigt de titelrace op heel korte termijn toch gelopen.

Kan Van Zantvoort de vinger op de wonde leggen in de zoektocht naar oorzaken voor het recente puntenverlies? “Mocht ik het weten, zou het ons waarschijnlijk niet overkomen zijn”, antwoordt hij gevat. “Er is volgens mij ook niet per se iets aan de hand. De druk van de eerste plaats? Klinkt goed om als oorzaak te geven, maar dat is het, naar mijn gevoel, niet. Het geluk in bepaalde wedstrijdfases zit momenteel niet aan onze kant.”

“Al was het tegen Lebbeke ook wel gewoon te weinig. We begonnen goed aan de match, maar zij parkeerden hun bus op de zestien en scoorden vlak voor rust. Zo werd het alleen maar moeilijker om hun blok te ontwrichten en na rust scoorden ze nog een tweede keer. In die match vonden we te weinig oplossingen. Bij Lyra-Lierse vorige week hadden we het ook een helft lang moeilijk, maar herstelden we ons na de pauze met de gelijkmaker (Van Zantvoort scoorde de 1-1 red.). Die bood perspectieven en we kregen meer ruimte om kansen te creëren, maar plots scoorden zij na een counter en maakten ze enkele minuten later al de 3-1. Wij kregen nog wel onze kansen daarna, maar de bal wilde er niet in. Wordt het 3-2, dan is er misschien nog iets mogelijk. Nu dus niet.”

Geen drama

“Die nul op zes is jammer, maar op zich ook geen drama. Als je een keer wint en Hades niet sta je er weer helemaal bij en dat kán in deze reeks. Ook de andere achtervolgers lieten punten en als je ziet dat Lyra-Lierse plots op vijf punten van ons naderde, onderstreept dat hoe atypisch dicht alles bij mekaar ligt. Alles is nog speelbaar, maar het is wel zo dat we zelf onze punten moeten blijven pakken.”

Rare piraten

En dan moet City Pirates, de club waar Van Zantvoort zes jaar voetbalde voor hij naar Hoogstraten verhuisde, het kind van de rekening worden. “Maar de piraten doen rare toeren”, lacht de middenvelder. “De ene week verliezen ze verrassend om daarna uit een onmogelijke situatie terug te keren. We zullen vooral zelf helemaal op niveau moeten zijn. Of het nog een speciale terugkeer is? Ja, omdat ik er nog wel wat spelers en de trainer (Verbiest red.) ken, maar verder gaat dat gevoel voor mij niet. Ik wil gewoon de drie punten pakken zondag. Het wordt weer wat puzzelen na het uitvallen van Geudens en Kil die geschorst is, maar dat lossen we wel op.”

Promotie

Intussen maakt sportief manager Tom Schipper verder werk van volgend seizoen en verlengden deze week ook doelman Joossens en Tshimanga hun contract bij Cappellen. De naam van Van Zantvoort staat vooralsnog niet in het lijstje van ‘blijvers’. “Er is wat interesse van andere clubs, maar de gesprekken met Cappellen lopen”, zegt hij. “Dit is een mooie club en ik sta zeker open voor een verlengd verblijf. De sportieve toekomst is nog wat onzeker, maar dan in de positieve zin.”

“Of ik mijn kans wil wagen in eerste nationale als we zouden promoveren? Waarom niet? Het is een van de zaken waarover ik nadenk. Ik ben 32 en het is misschien de laatste keer dat ik de kans krijg. Als ik de sprong niet waag, zou ik er misschien altijd spijt van hebben. Ik ben er trouwens van overtuigd dat deze kern, maar ook de club, klaar is voor die stap. Maar goed, zover zijn we nog lang niet. Laten we beginnen met City Pirates, dat wordt al moeilijk genoeg.”