Thomas Van Zantvoort en tienkoppig Cappellen zwoegend naar zege in topper tegen Belisia (0-1): “Verdiend op basis van wilskracht”

“De zege is verdiend op basis van de wilskracht die we toonden”, zegt doelpuntenmaker Thomas Van Zantvoort. “In de eerste helft was het een hele leuke wedstrijd. De twee ploegen wilden voetballen en zo kwam er ruimte langs beide kanten. Dan voél je ook op het veld dat gewoon een leuk duel is. Na de pauze kwam Belisia meer opzetten, zeker na de rode kaart, maar we hebben er onze kop voor gelegd. Ik vond de scheidsrechter vandaag trouwens een goede wedstrijd fluiten. Hij had het goed in de hand en dat mag ook eens gezegd worden.”

Rode kaart

Toeval of niet? Terwijl Cappellen-kapitein Stefan Verbist vorige week nog het belang onderstreepte van de nodige strijdlust, kreeg net hij rond het uur de rode kaart onder de neus geschoven na wat duw- en trekwerk. “Deze week heeft hij zelf dan toch niet al te veel bijgebracht”, deelt Van Zantvoort al lachend een steekje uit. “Neen, als de grinta eerder dit seizoen al eens ontbrak, dan hebben we dat vandaag ruimschoots laten zien. Om eerlijk te zijn, zag ik het na de uitsluiting van Stefan ook wat somber in omdat het een kantelpunt kon zijn. Belisia was aan het komen en die druk zou alleen toenemen. Als je dan alsnog het resultaat binnenhaalt, doet dat veel deugd. En als je dan toch zo’n verre verplaatsing naar Bilzen maakt op zondagnamiddag, kan je maar beter zorgen dat je er iets voor terug krijgt.” (lacht)

Rekenwerk

Kanttekening na de topperwinst. Cappellen is de nieuwe nummer twee in de stand, maar kan komende woensdag wel opnieuw worden bijgehaald door Belisia als dat zijn inhaalmatch wint bij Lyra-Lierse. De kloof met Hades bedraagt nu vier punten, maar ook die kan tegen volgend weekend weer oplopen tot zeven stuks als de leider zegeviert tegen Jong KV Mechelen. Veel rekenwerk en voorwaarden dus om tot een juiste situatieschets te komen. “En daar hou ik me eigenlijk niet zo mee bezig”, zegt Van Zantvoort. “We willen gewoon zo veel mogelijk punten pakken en dat we er momenteel al bijna 40 tellen, is heel knap. Nu maken we ons op voor de topper tegen Hades en verder kijken we niet.

Licentieaanvraag

Rest nog de vraag of de knappe resultaten iets zullen opleveren voor Cappellen dit jaar? Vorig seizoen besloot men er geen licentie aan te vragen voor eerste nationale, maar dit jaar liggen de kaarten blijkbaar anders. “We zijn bezig met de voorbereiding van ons licentiedossier”, bevestigt gerechtigd correspondent Jorg Keldermans. “We hebben nog tot 28 februari om dat dossier in te dienen, maar in principe gaan we er voor. Het is weer even geleden, dus we moeten de voorwaarden wel nog doornemen. Maar door mee te doen aan het proces doen we alleszins niets verkeerd. Dan zien we wel hoe ver het sportieve ons brengt.”

