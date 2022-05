Thomas Van Zantvoort en Cappellen na strafschoppen uitgeschakeld tegen Eendracht Aalst: “Een mooie afsluiter van ons seizoen”

voetbal tweede nationale BHet eindrondesprookje van Cappellen blijft tot een ronde beperkt. De troepen van Tom Schipper speelden een verdienstelijke partij op bezoek bij Eendracht Aalst en wisten na de rust een achterstand uit via Thomas Van Zantvoort. Die 1-1 stond ook na de verlengingen nog op het bord en dus kwam het aan op strafschoppen. De thuisploeg bleef foutloos en voor Cappellen misten Kil, Van Zantvoort, Ristovic en Walen De Keyser niet. De afscheidnemende Volant zag zijn poging wel gestuit door Lentz en dus was 5-4 de eindstand.

“Het was geen spectaculaire wedstrijd”, zegt Van Zantvoort. “Aalst speelde goed georganiseerd en wij vonden heel weinig openingen. De 1-1 na negentig minuten was dus wel terecht. En eigenlijk was het op dat moment ook genoeg geweest. In de verlengingen was het helemaal op. Geen van de twee ploegen kon een vuist maken. In de strafschoppenreeks ging vervolgens alles binnen, behalve de laatste penalty. Maar dat maakt allemaal niet uit.”

Geen ontgoocheling

“We waren naar Aalst afgezakt om te winnen, maar deze uitschakeling is voor niemand een grote ontgoocheling. Het werd uiteindelijk zelfs een mooie afsluiter van ons seizoen. Als je nog zo’n wedstrijd met inzet kan afwerken in een sfeervol stadion met veel volk in de tribunes is dat alleen maar leuk. En we gaven het Aalst ook niet cadeau. De thuisploeg was zichtbaar opgelucht na de wedstrijd.”

Alles is op

“Maar nu is het wel goed geweest. Het is bij iedereen op. Onze voorbereiding begon al in mei vorig jaar en we zijn nu bijna een jaar verder. Het was dus een lang seizoen en ook een raar. We begonnen niet goed, maar na de trainerswissel begonnen we plots veel beter te voetballen en kwamen er ook veel spelers in actie. Dat onthoud ik nog het meest denk ik. We gebruikten onze brede kern zonder aan kwaliteit in te boeten. Dat is een mooie basis.”

“Dat ik nog wel in vorm leek met die goals aan het einde van het seizoen? Ik denk niet dat ik ooit al minder scoorde dan dit jaar, maar ik werd een paar keer afgeremd door blessures en dat was ik niet gewend. Wat dat betreft is er dus zeker ruimte voor verbetering volgend seizoen. Maar daar wil ik daar nu nog niet aan denken.” (lacht)

Eendracht Aalst - Cappellen (1-1, 5-4 na strafschoppen)

Aalst: Lentz, De Coninck, Wantens, Fabris, Ryckaert, Van Den Eynde, Mbaye (69' Panneel), Cobos (80' Razzi), Geenens, Verkerken.

Cappellen: Demont, Deckers (90' Verbist), Volant, Van Kerckhoven, Van Zantvoort, Akarom (117' Van Riel), Geuens, Kil, Meukens (60' Walen De Keyser), Ristovic, Lemaire.

Doelpunten: 38' Geenens (1-0), 70' Van Zantvoort (1-1)

Geel: Van Den Eynde, Van Zantvoort, Wantens, Fabris, Akarom.

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale B