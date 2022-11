Thomas Van Reeth (Hellvoc): “Zaterdag wordt het een echte ‘slag om de Schelde’ tegen Antwerpen”

VolleybalDit weekend staat de nationale bekercompetitie volop in de schijnwerpers. De halve finales voor de ‘Belgian Cup’ staan geprogrammeerd. Aan de ene kant van de tabel verdienen Borgworm en Menen veel aandacht. De kraker tussen Roeselare en Maaseik springt nog meer in het oog. Maar er gebeurt nog veel meer op de volleybalvelden. Wat dacht u van de clash tussen de mannen van Hellvoc Hemiksem-Schelle tegen Interfreight Brabo Antwerpen. Dit wordt ongetwijfeld een confrontatie op het scherpst van de snee tussen de nummers één en twee in eerste nationale.

Hemiksem en Antwerpen liggen vlakbij de Schelde, vanaf 2017 zijn beide plaatsen zelfs bereikbaar met de Waterbus. “Van mij mag deze derby gerust als ‘de slag om de Schelde’ genoemd worden”, lacht Thomas Van Reeth. “We kijken vanzelfsprekend uit naar deze krachtmeting. Dat is toch altijd iets speciaal. En nu zeker omdat het om de leidersplaats gaat in de reeks van eerste nationale.”

Ongeslagen status behouden

“We gaan het toch - zoals gewoonlijk - rustig en verstandig aanpakken”, blijft de aanvaller van Hemiksem koelbloedig. “We willen gewoon elke match winnen. Tot op dit moment zijn we erin geslaagd om elk duel positief af te sluiten. We zijn aan een goed seizoen bezig en ons team heeft tot dusver knappe prestaties neergezet. Ieder weekend wordt de wedstrijd nauwkeurig voorbereid. Onze zeer ervaren coach Alain Dardenne weet wat we moeten doen. Misschien hebben we daardoor een tactische voorsprong op de andere ploegen. Ik weet het niet.”

“Over promotie naar de ‘Lotto Volley League’ werd nog niet gepraat” beweert Thomas Van Reeth. “We zijn daar totaal niet mee bezig. Dat spookt niet in ons hoofd. We willen voorlopig onze ongeslagen status behouden. Dat is het enige dat telt. Dan moet Antwerpen maar komen bewijzen dat zij beter zijn.”

“Ik zie dit weekend veel vrienden van het beachvolleybal terug”, grijnst de 34-jarige speler. “Het wordt een grote uitdaging om bijvoorbeeld Jeroen Oprins - hoofdaanvaller van Brabo Antwerpen - af te stoppen. Het kriebelt niet alleen bij mij, maar bij de ganse ploeg. Je voelt dat het om de eerste plaats gaat. Er zal zaterdagavond in een volle sporthal alweer een leuk sfeertje hangen.”

Ambitie om kampioen te worden

“Ik heb al van de speciale ambiance in de sporthal van Hemiksem gehoord”, weet Thibault Detandt, dit seizoen samen met trainer-coach Koulberg speciaal overgekomen van Borgworm om kampioen te spelen met Antwerpen. “Na ons puntenverlies in Torhout staan we onder druk om de eerste plaats te heroveren. We gaan dit omzetten in motiverende stress en positieve energie. Na onze topmatch tegen Nijvel is dit het gepaste moment om de mannen van Hellvoc aan te pakken. We hadden vorige week - na een moeilijke periode - eindelijk controle over de tegenstander. Het gevaar kwam bij ons van alle kanten. We hebben net op tijd ons beste niveau gevonden.”

“Van bij de start van de competitie heeft Antwerpen het streefdoel uitgesproken om te promoveren naar de hoogste volleybalreeks”, vertelt de aanvaller van het Brabo-team. “Deze momenten moeten we pakken. We kennen onze doelstelling. Is de ambitie bij Hemiksem-Schelle even groot? Dat is een vraag die wij niet moeten stellen. Ik weet vooral dat de focus en de eerzucht in ons team heel groot is. We willen zelf kampioen spelen, dus moeten we zaterdag de drie volle punten pakken.”