Thomas Van der Poel maakt indruk op PK met winst op 200m en in het speerwerpen

Zaterdag, in Duffel, kroop Thomas Van der Poel in de startblokken voor een 200m. Hij won die vlot in 22.50 bij een heel ongunstige wind. Een dag later in Brasschaat prikte de Antwerpse alleskunner z’n speer dus 57m90 ver. Naar meerkampnormen is dat een sterke prestatie. “In de 200m heb ik mezelf wat opgeblazen in de bocht tegen de wind en dat bekocht ik op het einde”, overloopt hij zijn PK-weekend. “Het speerwerpen viel heel goed mee.”