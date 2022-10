Thomas Van Der Haegen met Erpe-Mere United naar Eendracht Aalst: “De derby leeft bij iedereen binnen de club”

Net niet

Erpe-Mere is nog altijd op zoek naar de eerste overwinning in tweede nationale A. Thomas Van Der Haegen nuanceert terecht. “Het is maar al te vaak het verhaal-van-net-niet geweest de voorbije weken. Slechts één keer werden we van het kastje naar de muur gespeeld: op Lokeren-Temse. De ploeg beschikt over een ander budget en traint elke dag. Dan moet je realistisch blijven. In de andere vijf matchen speelden we mee en verdienden we ook meer. Vorige zondag was dat tegen Cercle Brugge niet anders. Vijftien minuten stonden we onder druk. We kwamen op achterstand, maar nadien hebben we constant gedomineerd. Het leverde echter geen punten op.”