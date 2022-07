Thomas Van den Keybus en KVC Westerlo zijn klaar voor het grote werk: “Ons eigen hoofdstuk schrijven”

KVC Westerlo opent de competitie in 1A zondagavond met een thuismatch tegen Cercle Brugge. Het team van coach Jonas De Roeck heeft er een quasi vlekkeloze voorbereiding opzitten, maar vanaf nu is het dus echt wel om de knikkers te doen. Het begin van een mooi avontuur in het Kuipje? We kijken er alvast naar uit.

De Kemphanen lijken in elk geval klaar voor te zijn voor hun wederoptreden op het hoogste niveau. “Daar ga ik inderdaad wel vanuit”, klinkt het bij Thomas Van den Keybus. “We hebben een pittige voorbereiding achter de rug, maar we hebben tijd genoeg gehad om ons klaar te stomen. Qua fysieke paraatheid staan we sterk en ook op tactisch vlak werd het nodige werk verricht. Onze laatste twee oefenmatchen werden verloren, maar dat was niet het belangrijkste. Het was niet slecht dat het op een week voor de competitiestart gebeurde. Dat heeft ons terug met de voeten op de grond gezet. We weten weer wat verliezen is en hoe we daarmee moeten omgaan. Het is nu aan ons om zondag een reactie te tonen.”

Cercle Brugge

Geen topper op de eerste speeldag, maar wel een duel tegen Cercle Brugge, al jarenlang een gevestigde waarde in eerste klasse. “Cercle heeft vorig seizoen onder hun nieuwe trainer een heel sterke reeks neergezet”, stelt ook Van den Keybus vast. “Zij hebben een duidelijke manier van voetballen. Dat weten we en daar hebben we ook al op getraind. Maar zij zullen onze speelwijze ook wel kennen, dus ik verwacht een open wedstrijd. Het is fijn dat we voor eigen publiek mogen starten. Ik verwacht een sfeervol Kuipje, dus we gaan vol voor de drie punten.”

Hoe schat je de kansen van KVC Westerlo dit seizoen in? “We weten allemaal dat er een aantal ploegen bovenuit steken”, beseft Van den Keybus. “We zullen dus links en rechts misschien wel eens een pandoering moeten incasseren. Of wie weet kunnen we ergens voor een stunt zorgen? Dat wordt nog even afwachten. De middenmoot is heel breed, dus daarin zullen wij onze plaats moeten zien te vinden. De trainer benadrukt telkens opnieuw dat we niet te veel naar de anderen moeten kijken. Het is aan ons om ons eigen hoofdstuk te schrijven en ik heb er alle vertrouwen in dat dat met dit team ook wel zal lukken. Met de juiste mentaliteit kunnen wij het iedereen lastig maken.”

Interessant verhaal

Nog een leuk weetje: Thomas Van den Keybus (21) wordt zoals bekend nog een jaartje extra uitgeleend door Club Brugge, waar hij twee jaar geleden zijn eerste speelminuten kreeg op het hoogste niveau. Een invalbeurt van vier minuten tegen... Cercle. “Dat is inderdaad een grappig detail”, lacht de jonge middenvelder, die zondag wellicht wel weer op een basisplaats zal mogen rekenen. “Intussen zijn we echter twee jaar verder en ben ik een heel andere persoon én voetballer geworden. Dat was ook de bedoeling toen ik de stap naar Westerlo zette. Ik had de stempel van ‘jonkie’ die ik graag van mij af wilde spelen en dat lijkt stilaan te lukken. Ik krijg nu met Westerlo een heel mooie en unieke kans om me te bewijzen in eerste klasse. Met een coach die een duidelijke visie heeft en een spelersgroep die dezelfde goesting en grinta toont. Ik heb zo het gevoel dat we aan een interessant en amusant verhaal begonnen zijn.”