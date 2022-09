Thomas Telegrafo (Schoonbeek-Beverst) beslissend tegen Diest

“Misschien was het allemaal niet even academisch, maar de driepunter telt wel”, stelt Telegrafo (25). “Bij de rust had ik het er nog over met Tibo Bogaers. Scoren met een vrijschop en de zege pakken, zou toch leuk zijn. Ikzelf zag mijn bal nochtans over gaan, maar gelukkig voor ons viel hij lekker binnen.”

Al vrij snel in de partij werd duidelijk dat de ploeg die scoorde ook met de zege aan de haal zou gaan. “Op basis van onze collectieve prestatie, kan je toch moeilijk stellen dat we de zege gestolen hebben. Na de mindere prestatie op Pelt vorige week hadden we voor eigen volk iets recht te zetten. Sinds maart 2020 verloren we trouwens niet meer in eigen huis. Dat willen we nog een tijdje volhouden en het helpt ons in de strijd om ons als neofiet op dit niveau te handhaven. De punten die we nu hebben gepakt, bezorgen ons team wat rust”, besluit Telegrafo.

Fel gehavend

Voor aanvang van de partij tegen Diest werd coach Yves Beckers nochtans geplaagd door een aantal afwezigen. “Geysels zagen we uitvallen met een letsel aan de kruisbanden. Op hem moeten we dit seizoen niet meer rekenen. Schoubs is met een meniscusblessure een achttal weken out. Mbang sukkelt met de quadriceps, terwijl Boosten (kruisband, red.) en Nijs (hernia, red.) nog revalideren”, maakt Beckers voor ons de opsomming. “Als ik al een week verder kijk, zullen we tegen Witgoor Dessel ook nog eens Da Silva en Bogaers moeten missen.”

“Gelukkig kunnen we allicht Dampha recupereren, maar het is wel duidelijk dat we krap zitten in de selectiemogelijkheden. Vandaar dat ik ook nooit te ver wil vooruit kijken. Voor ons komt erop aan, week na week eenzelfde scherpte aan de dag te leggen. Wanneer iedereen zijn kop ervoor legt en wij als een sterk blok acteren, kunnen wij punten op de tabellen bijschrijven. De punten die we tegen Diest pakken, nemen ze ons alvast niet meer af”, weet Beckers.

