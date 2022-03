Thomas Roisin (Diegem Sport) na verlies tegen vice-leider Lyra-Lierse: “Er zat meer in”

“We kenden een moeilijke start”, had ook rechtsachter Thomas Roisin gezien. “Het was niet dat Lyra-Lierse zo hevig van start ging, wij kwamen defensief gewoon te laks voor de dag. Nadien hebben we dat wel rechtgezet en via de treffer van Yentl Egerickx (de Diegem-spits scoorde voor de derde week op rij door een schuin schot van Daimy Deflem in de rebound binnen te tikken, red.) kwamen we terug in de match. We zijn er voluit voor blijven gaan, maar Lyra-Lierse is een sterke tegenstander die niet voor niets op de tweede plaats staat. Ze beschikken over heel wat balvaste spelers waardoor het voor ons moeilijk was om aan kansen te geraken. Het bleef ook opletten voor hun scherpe aanvallen. Gelukkig konden we rekenen op een uitstekende Michiels die een drietal keren goed redding bracht. Zonder onze doelman hadden we niet zo lang aanspraak kunnen maken op een punt. We hebben alles gegeven. Tactisch klopte het ook allemaal. We mogen fier zijn op onze prestatie, maar langs de andere kant zat er misschien wel meer in. Dat maakt dat we achter blijven met een dubbel gevoel.”