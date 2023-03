Thomas Rasschaert wint met SK Munkzwalm derby tegen SV Sottegem: “Alles of niets rendeerde dit keer”

“Sedert we via de titel in tweede provinciale naar eerste klommen hadden we in een officiële match nog geen enkele keer kunnen winnen van Sottegem”, weet Rasschaert. “Uiteraard benadrukte trainer Davy Minnaert dat tijdens z’n bespreking voor de aftrap. Gezien zijn verleden bij Sottegem is deze zege ook voor hem speciaal.”

Halfweg de tweede periode klom Sottegem via Jorn Houck op voorsprong. “Een ietwat ongelukkige tegengoal”, reageert Rasschaert. “Een afvallende bal die weliswaar magnifiek werd binnengetrapt. Gelukkig voor ons leken de bezoekers zich nadien meer terug te trekken. Daardoor kwamen we een beetje makkelijker in de buurt van het doel van Sottegem. Voordien hadden we wel meest balbezit, maar echt grote kansen dwongen we niet af.”

Alles op alles

Tijdens een slotoffensief kon Munkzwalm achterstand omzetten in winst. “We zetten alles op alles, maar zonder onze manier van spelen te wijzigen”, gaat Rasschaert verder. “Trainer Davy Minnaert gooide wel enkele verse krachten op het veld. Ook de week voordien bij SK Beveren zetten we in het slot alles op alles. Toen slikten we een tweede goal, tegen Sottegem kantelde de partij in ons voordeel. Waardoor we weer aansluiten bij de top vijf.”

De achterstand op leider St-Denijs bedraagt, zes speeldagen voor het einde, zeven punten. De laatste twee speeldagen bekampt blauw-wit nog thuis Borsbeke en uit St-Denijs. Ook Zele, Kleit, Grembergen en Denderhoutem staan nog op het menu. “Al kunnen we eind dit seizoen niet promoveren, onze ambitie om zo hoog mogelijk te eindigen blijft intact”, benadrukt Rasschaert die tegen Sottegem met z’n mindere linker scoorde. “Het was wel jammer dat we vorige week bij Beveren verloren. Een gelijkspel was toen juister geweest.”

Ambitieus

Intussen verlengde Rasschaert zijn overeenkomst bij Munkzwalm. Voor de 27-jarige centrale middenvelder geen moeilijke beslissing. “Robby De Bodt en Mike Slagmulder stoppen met voetballen, maar de groep blijft zo goed als dezelfde”, verduidelijkt Rasschaert. “De club heeft ambitie om ooit de stap naar het nationale amateurvoetbal te zetten. Net als vorig jaar werd geen licentie voor nationale ingediend. Dat is de juiste beslissing. Laat ons eerst maar echt een vaste worden in eerste provinciale.”