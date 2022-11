Thomas Paumen en KVC Houtvenne blijven op kop na 2-0-zege tegen Nijlen: “We zitten op schema”

“Een zakelijke overwinning”, klinkt het bij Thomas Paumen. “We hadden de wedstrijd in handen. We kwamen halfweg de eerste helft op voorsprong en na een foutje bij de aftrap stond het amper een minuut later al 2-0. Nadien zijn we nooit echt nog in de problemen gekomen. Het was zelfs wachten op de 3-0 of de 4-0, maar die kwam er niet.”

“Het was een vrij gesloten match. Nijlen had net een trainerswissel doorgevoerd, dus hun spelers waren extra gemotiveerd om zich te bewijzen. Dat wisten we op voorhand. Met onze kwaliteiten is het altijd een kwestie van geduldig te blijven zoeken naar een opening. Kansen komen er altijd en daar moeten we dan ook zo efficiënt mogelijk mee zien om te gaan. Het was ook al een paar weken geleden dat we de nul nog eens op het bord konden houden. Daar had de trainer op voorhand op gehamerd en het is ons gelukt. Dat kan alleen maar goed zijn voor het vertrouwen.”

Nog ongeslagen

Thuis tegen Diest liep het onlangs wel nog even mis (2-2), waardoor het ambitieuze Houtvenne de eerste periodetitel miste. “Dat was inderdaad een gemiste kans, maar daar zijn we eigenlijk niet mee bezig”, is Paumen vastberaden. “We hebben die misstap de week nadien rechtgezet met een 1-4-overwinning tegen concurrent Wezel Sport. Ons enige doel is nog altijd om kampioen te worden. Er wordt door de buitenwereld inderdaad gekeken naar KVC Houtvenne. Dat is mooi. Het is nu aan ons om het waar te maken en we zitten op schema.”

Thomas Paumen (23) scoorde tegen Nijlen zijn vijfde treffer van het seizoen. “Ondanks mijn jonge leeftijd heb ik bij Patro Eisden toch al de nodige ervaring opgedaan”, aldus de aanvallende middenvelder, die zijn jeugd bij het Nederlandse Roda JC doorbracht. “Nadien ben ik naar Bilzerse Waltwilder gegaan, het huidige Belisia. We stonden toen op kop, maar dan kwam corona. En nu ben ik dus in Houtvenne. Een juiste keuze. Hier zit van alles wat in de groep. Van leidersfiguren tot opruimers die het vuile werk niet schuwen. Nog nooit meegemaakt. We zijn de enige ploeg in de amateurreeksen die nog niet verloren heeft dit seizoen. Dat is positief en ik hoop dat we dat nog zo lang mogelijk kunnen volhouden.”

Lees ook: meer voetbal in 3NB