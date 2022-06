Thomas Naudts wint tweede keer: “Van de periode tussen die twee zeges had ik meer verwacht”

Toen we zondagavond de uitslagen van het weekeinde even doornamen zagen we dat Thomas Naudts een sprint met 23 renners naar zijn hand zette. Toch wel verrassend? “Ik ben niet traag”, benadrukt de kerel uit Zeveneken. “Me goed positioneren in een massaspurt is vaak het grote probleem. In Zedelgem kwamen we pas drie kilometer van het einde bij vijf koplopers. Ik raakte perfect gepositioneerd en kon het afmaken. Inderdaad, na het PK in Merelbeke mijn tweede zege. Maar van de periode tussen dat PK en nu had ik iets meer verwacht.”