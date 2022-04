Thomas Naudts provinciaal beloftenkampioen: “Eén en twee is fantastisch voor EFC-L&R-AGS”

Voetbal eerste provinciale Nino Somers loodst VK Linden mee voorbij leider Kampenhout (2-1): “Veel moeten lopen, maar revanche is binnen”

In eerste provinciale had Sporting Kampenhout na dit weekend een stapje dichter bij de titel kunnen staan, maar VK Linden kwam zaterdagavond nog even roet in het eten gooien. De Leuvenaars knokten zich naar een knappe 2-1-winst en namen zo revanche voor de kansloze 4-0-nederlaag uit de heenronde.

