Thomas Lievens en HC Eeklo nestelen zich met jonge ploeg in de top vijf: “Ingeboet op kracht, maar snelheid ligt hoger ”

HC Adrem Keukens Eeklo finishte vorig seizoen als derde in Liga1. Met een fel verjongde ploeg heeft Eeklo het deze jaargang iets moeilijker, maar de ploeg van coach Koen Blondeel wist zich de voorbije weken toch te verzekeren van een plaats in de top vijf.

Eeklo won dit dit seizoen al tegen Apolloon Spurs Kortrijk, Atomix en afgelopen weekend tegen Kortessem. Tegen Hubo Initia Hasselt ging het nipt (31-32, red.) onderuit, terwijl het tegen Evergem dan weer met zware 23-35-cijfers in het stof beet. Tegen huidig leider Waasmunster werd 23-23 gelijkgespeeld. “Correcte uitslagen, al zat er tegen Hasselt iets meer in en was de score tegen Evergem wat overdreven”, vindt teammanager Thomas Lievens. “In die match viel onze doelman en aanvoerder uit en besloot de coach om nadien iedereen evenveel speelminuten te geven. De nederlaag was onafwendbaar, maar de situatie zat niet mee.”

Sterkhouders missen

De blauw-witte formatie speelde vorig seizoen haar eerste volledige jaargang in Liga 1 en verzekerde zich toen van een knappe derde plaats. “We bouwen voort op die goede prestaties, maar hebben ons toch wat moeten heruitvinden”, vervolgt Lievens. “We zagen sterkhouder Liam Longueville stoppen en dit seizoen is onze topschutter Pieter Borgers al een tijdje geblesseerd. Ook Levi Longueville moeten we al even missen met problemen aan zijn ligamenten. Verder sukkelen andere spelers ook af en toe met kleine kwaaltjes, zodat we noodgedwongen, maar met plezier, heel wat jonge spelers voor het eerst speelminuten gunnen op dit niveau. De gemiddelde leeftijd van onze selectie is bij momenten erg laag, met gasten die nog geen twintig jaar oud zijn.”

De jonge bende van Eeklo speelde zich de voorbije weken enthousiast naar een plaats in de top vijf van het klassement. “We hebben wat ingeboet op kracht en gooien de ballen met minder power in doel, maar onze snelheid en uitvoering ligt hoger dan voorheen. We combineren vlotter en spelen, volgens onze fans, attractief handbal. De derde plaats van vorig seizoen herhalen is voor dit jonge team allicht een kleine brug te ver, maar de komende weken willen we onze vijfde plaats verstevigen”, besluit Lievens, die zaterdagavond Knack Roeselare op bezoek ziet komen in Eeklo.