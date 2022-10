Thomas Leman (VV Emelgem-Kachtem) na derbyzege: “We zitten mooi op schema”

voetbal derde provinciale CVV Emelgem-Kachtem won zaterdagavond in derde provinciale C de derby op het veld van FC Mandel United B met 0-1-cijfers. De jongens van coach Goeffrey Barre handhaven zich dankzij deze nieuwe driepunter met een vierde plaats in de subtop van het klassement. Komend weekend staat een nieuwe derby voor VV Emelgem-Kachtem op de rol met de komst van SV Ingelmunster.

Bij VV Emelgem-Kachtem is Thomas Leman één van de nieuwkomers dit seizoen. “Ik was de laatste jaren actief bij SV Pittem”, weet de 29-jarige in Ingelmunster wonende doelman, die ook al de kleuren van VV Tielt en SV Kortrijk verdedigde. “Bij SV Pittem was ik einde verhaal, want het bestuur wilde met een andere doelman verder. Ik zocht dan maar een nieuwe club en met VV Emelgem-Kachtem vond ik dicht bij mijn woonst een nieuwe en mooie uitdaging.”

“Ondanks de degradatie bleef trainer Geoffrey Barre aan boord en ondanks het feit dat men reeds vroeg wist dat de buiteling naar derde provinciale onvermijdelijk was, bleven ook de meeste kernspelers de club trouw. Dat was voor mij meteen een signaal dat de sfeer binnen de club prima was en dat ondervond ik nu ook aan den lijve. Onze derde speelheft mag er immer steeds wezen.”

Winst in de Skyline Arena

“In de competitie doen we het niet onaardig en kunnen we tot dusver een plaatsje in de subtop opeisen. Enkel thuis tegen Otegem werden we in het verlies geduwd. We zitten mooi op schema. Zaterdagavond stond de derby op FC Mandel United B op het programma en die burenstrijd wonnen we op een verdiende wijze met 0-1-cijfers. We gaven weinig kansen weg en voor de vijfde keer op rij konden we dit seizoen de nul houden. Een dikke pluim voor mijn verdedigers, want ook in de Skyline Arena gaven we nauwelijks kansen weg.”

Nieuwe derby tegen SV Ingelmunster

“Ikzelf kijk meer uit naar de derby van komend weekend, want dan komt SV Ingelmunster op bezoek. Ik woon in Ingelmunster en met speler Daan Debeuf en T2 Glenn Vanhollebeke zie ik twee ex-ploegmakkers terug. Onze tegenstander is zeer ambitieus en dus willen we de rood-gelen ook zaterdagavond een hak zetten. Onze ambities bij aanvang van het seizoen waren duidelijk: een mooi en rustig seizoen draaien en een plaatsje tussen positie vijf en zeven bemachtigen. Al wat beter is, beschouwen we als bonus.“

Lees ook: meer provinciaal voetbal