Thomas Leman (VV Emelgem-Kachtem): “Izegemse derby tegen FC Mandel United B verdiend gewonnen”

“We hebben er eindelijk eens ééntje gewonnen”, zucht doelman Thomas Leman opgelucht. “In de vorige twee derby’s kregen we te weinig loon naar werken. Tegen Lendelede verdienden we een zege en ook op Ingelmunster vond ik de 1-0-nederlaag onterecht. Goed, na die één op zes waren we het onszelf verplicht om de buren van Mandel United met lege handen huiswaarts te sturen. We hebben die Izegemse derby tegen FC Mandel United verdiend gewonnen. Die burenstrijd leeft wel bij ons want na onze verdiende 2-0-zege was er toch heel wat euforie. We bouwden nadien in elk geval een mooi feestje. We speelden een heel volwassen match. De wedstrijd verliep vrij gelijkopgaand, maar in tegenstelling met Mandel United vonden wij wel de weg naar het doel. Een leuke driepunter alvast, zeker ook voor onze fans.”

Toch lonken naar eindronde

In de stand staat VV Emelgem-Kachtem na negentien van de dertig opdrachten op een zesde plaats. “Meedoen in die subtop was toch de initiële doelstelling”, gaat de ex-doelman van vooral SV Pittem verder. “En dus was het halen van een eindronde toch zeker ook een doel. Alle pistes liggen dus nog open, want de marge met de ploegen net boven ons is niet zo groot. Er staan ook nog elf matchen op de rol zodat alles nog mogelijk is. Ver vooruitlopen op de feiten doen we echter niet want we bekijken alles van week tot week en focussen ons vooral op onze eigen prestaties.”

Thuisvoordeel

VV Emelgem-Kachtem heeft nu alvast de eerste driepunter van 2023 te pakken en wil komend weekend op dat winnende elan verder gaan. “We ontvangen komend weekend FC Marke en dat is een rechtstreekse concurrent voor die eindrondetickets. We willen in elk geval optimaal gebruik maken van dat thuisvoordeel en gaan dus voluit voor nieuwe winst”, aldus de in Ingelmunster wonende Thomas Leman, die al een mondeling akkoord heeft om nog een extra jaartje bij Emelgem-Kachtem te keepen.

