Thomas Lauwens en HO Veltem zijn rode lantaarn kwijt en willen ook scalp van buur Herent: “Spanning verzekerd nu we beiden de punten kunnen gebruiken”

Niemand die begin oktober had kunnen voorspellen dat de groenhemden enkele weken later helemaal onderaan de rangschikking zouden prijken, aangezien ze toen net de maat hadden genomen van het nummer twee Bierbeek. “Spijtig genoeg ging het om een zeldzame uitschieter, want we krijgen de trein voorlopig maar niet op de rails”, schat spits Lauwens de situatie in. “Ik denk dat we allemaal wel iets meer van onze competitiestart hadden verwacht. Maar goed, op een paar teams na kan in deze reeks iedereen weer van iedereen winnen en dat maakt het wel een beetje link natuurlijk. Het duel van afgelopen weekend tegen Elewijt was wel nog eens een opsteker. De coach had het over een andere boeg gegooid door voor een paar andere jongens te kiezen en tegelijkertijd ook het spelsysteem aan te passen. En aangezien we tegen Elewijt nooit echt in de problemen zijn gekomen, kunnen we toch van een succes spreken. Ik ga er dan ook vanuit dat we op de ingeslagen weg verdergaan.”