Thomas Joseph start in Elverdinge als eerbetoon aan Filip Carpentier: “Winst zou natuurlijk fantastisch zijn”

WielrennenEliterenner z/c Thomas Joseph uit Kemmel heeft al twee overwinningen op zak en is zaterdag in de eerste Grote Prijs Daniel Carpentier in Elverdinge ongetwijfeld één van de grote favorieten. Voor de renners van het continentale Minerva Team wordt het alvast een emotionele namiddag, want dan worden zowel vader Daniel als zijn onlangs plots overleden zoon Filip herdacht.

“Normaliter moest dat een groot feest zijn en het begin van iets moois maar het lot heeft er jammer genoeg anders over beslist”, zegt Thomas Joseph. “Het wordt nu een wedstrijd in een andere context en ter nagedachtenis. We komen met veel van onze ploeg aan de start. Op twee na door blessure en ziekte zijn we er allemaal. We behoren uiteraard tot de favorieten maar het blijft een kermiskoers. Dat soort wedstrijden zijn moeilijker te controleren. Winnen zou natuurlijk fantastisch zijn.”

De gewezen veldrijder won twee keer in maart in Templeuve (123 deelnemers) en vorig weekend Zele (132 deelnemers). In Templeuve behoorde hij tot een kopgroep van veertien man. In een spurt met twee haalde Joseph het in Zele voor Elias Van Breuseghem.

“Het loopt goed”, klinkt het. “Het bewijs dat ik een goede winter had. Tijdens de voorjaarskoersen heb ik me in de kijker kunnen fietsen. Na mijn overwinning was ik wat ziek, maar was rap genezen. Ik trok snel naar de dokter en kreeg de nodige medicatie. De Ronde van Drenthe heb ik toen laten vallen.

“In Zele won ik alhoewel ik nog niet mijn beste niveau haalde. Na de Scheldeprijs nam ik wat gas terug. Na het overlijden van Filip heb ik een week niet getraind, want mijn hoofd stond er niet naar. Volgende week volgt er een goede trainingsweek. Vanaf half mei worden het twee drukke maanden. Met heel wat eendagskoersen en halfweg juni de Baloise Belgium Tour.

De start is om 14 uur in de Steentjesmolenstraat, recht tegenover de fietsenwinkel van Daniël. Er is eerst een minuut stilte. Er zijn dertien ronden van 10,2 kilometer door Elverdinge en Vlamertinge. De aankomst is ter hoogte van OC Den Elver in de Vlamertingestraat.

