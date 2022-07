Thomas Joseph haalt in Westrozebeke het podium: “Normaal breekt mijn betere periode nu aan”

Voetbal Jupiler Pro League Mbaye Leye beseft dat hij met Zulte Waregem voor stevige start staat: “Seraing moeilijkst van allemaal”

Vandaag begint Zulte Waregem in de vooravond (aftrap om 18.15 uur) aan het achttiende seizoen op rij in de hoogste voetbalklasse. Volgens velen kan het het moeilijkste van allemaal worden, want Essevee wordt door nogal wat kenners bij de teams gerekend die in de kelder van de rangschikking zullen moeten strijden om over tien maanden niet bij de drie rechtstreekse dalers te eindigen. Mbaye Leye beseft dat hij in zijn tweede trainersavontuur voor een moeilijke missie staat, maar de Senegalees is niet pessimistisch gestemd. “Wij kijken niet naar de voorspellingen en ik hoop ook nog enkele versterkingen te mogen begroeten.”

