Thomas Joseph gaat terug naar Tarteletto-Isorex: “Ik wil nog een jaar alles op de koers zetten”

“Er is weinig communicatie vanuit de ploeg”, zegt Thomas Joseph. “Het zag er aanvankelijk goed uit voor de toekomst. Tot hoofdsponsor Minerva besliste om te stoppen en dat kregen we laat te horen. Ik had contact met bepaalde ploegen, maar er was geen zekerheid. Tot ik in contact kwam met Tarteletto-Isorex. Ik ga proberen mijn best te doen. Ik wil nog een jaar alles op de koers zetten en eind volgend seizoen ga ik dan wel beslissen wat er gaat gebeuren. Wie weet kan ik ooit nog een stap hogerop zetten. Al doe ik dat niet als ik me financieel niet kan verbeteren.”

Thomas Joseph was de vijfde nieuwkomer bij het team van Peter Bauwens. De broer van gewezen prof Stijn Joseph verliet eind vorig jaar Tarteletto-Isorex na drie glansrijke seizoenen met winst in een rit van de Tour van Iran-Azarbaidjan en talrijke ereplaatsen, zoals in de Port Epic. “We zijn er snel uitgeraakt bij de contractbespreking”, aldus Peter Bauwens. “Uiteraard weten we wat we aan elkaar hebben nadat hij reeds drie seizoenen in onze kleuren reed. Thomas vindt er Gianni Marchand en trainingsmaat Maxime De Poorter terug.”

Thomas combineert het wielrennen met een job als verkoper bij het immobiliënkantoor Era Domus in Ieper “Voorlopig blijf ik daar werken. Tijdens de drukke periode zet ik misschien alles op de koers. Ik doe die job heel graag en heb gelukkig een heel goede baas (ex-renner Edouard Baron, red). Er kruipt zodanig veel tijd in de koers dat ik mijn job niet altijd even goed kan doen.”

Drie overwinningen

De gewezen veldrijder won twee keer in maart in Templeuve (123 deelnemers) en Zele (132 deelnemers). In de zomer kwam er in Komen een derde zege bij en legde hij beslag op enkele topvijfplaatsen in profkermiskoersen.

“Mijn zomer was goed, het najaar is niet top”, aldus een eerlijke Thomas Joseph. “Ik haal niet mijn beste niveau. Dinsdag reed ik Binche-Chimay-Binche. Ongelooflijk hoe hoog het niveau daar was. Het is zodanig professioneel geworden. Plus al die WorldTourploegen die komen vechten voor de punten.”

Normaliter rijdt hij zondag de Memorial Rik Van Steenbergen met aankomst in Arendonk en dan dinsdag de Sluitingsprijs in Putte-Kapellen. “Mogelijks, want ik voel me eigenlijk niet zo goed”, klinkt het. “Vermoeidheid, ofwel is het een ziekte die sluimert.”

Lees ook: meer wielrennen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.