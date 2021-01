Thomas Hofmans en Haasrode Leuven gaan winnen in Aalst: “Vierde plaats is nog mogelijk”

Euromillions Volley LeagueHaasrode Leuven ging zaterdagavond knap met 2-3 winnen op bezoek bij Aalst. De Leuvenaren blijven zo in de race voor de vooropgestelde vierde plaats in het klassement. Voor Thomas Hofmans was het een speciale wedstrijd. Hij werd voor het eerst uitgespeeld als libero.

“Het was een moeizame en moeilijke match”, luidt de analyse van Thomas Hofmans. “Ik vond dat beide ploegen niet op hun beste niveau waren. In ons spel vond ik met momenten te veel slordigheden. Op de juiste momenten hebben we voldoende stabiliteit in ons spel gebracht. We waren alleszins blij dat we twee punten wisten te pakken, al had 1-3 er ook wel ingezeten volgens mij.”

Hofmans werd tegen Aalst op een nieuwe positie uitgespeeld. “Ik heb toch het gevoel, ondanks het mijn eerste keer als libero was, dat ik de nodige stabiliteit heb kunnen brengen in deze match. Desondanks ik 41 ballen heb gekregen, kon ik toch mijn niveau behouden doorheen de hele match.”

“Het was even aanpassen. Ook omdat dit pas aan het begin van week beslist werd, was dit zeker wennen. Dit voelde ik ook op training en in het begin van de wedstrijd. Op zich niet abnormaal denk ik omdat je toch ineens een andere functie in de ploeg hebt.”

Nog tweemaal in eigen huis

“Of 2-3 wel genoeg is voor de strijd voor plek vier? Voor die vierde plaats hebben we in het verleden al punten laten schieten tegen rechtstreekse concurrenten. Door in Aalst twee punten te pakken, bedraagt het verschil met nummer vier Aalst nog maar één punt.”

“Met nog twee matchen te spelen in de reguliere competitie is het theoretisch nog mogelijk om plaats vier te behalen. Het klopt dat het dan wel allemaal moet meezitten. Een voordeel is natuurlijk dat we nog tweemaal thuis moeten spelen, dus in de kleine zaal. Het worden uiteraard nog twee belangrijke matchen.”

Vertrouwen getankt

“Hoe erg het zou zijn als we de vierde plaats niet halen? Dan is ons vooropgesteld doel mislukt en dat zou wel teleurstellend zijn voor de hele groep. Je werkt tenslotte een heel seizoen naar dit doel toe en als je dit niet haalt, zal de ontgoocheling er wel zijn. Het is vooral nu week per week bekijken en er blijven voor gaan aangezien dit nog wel steeds mogelijk is.”

De zege tegen Aalst deed de Leuvenaren deugd. “Een match winnen geeft altijd wel vertrouwen, zeker dan de eerste en tevens een belangrijke match na de winterstop”, besluit Hofmans.

