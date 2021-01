Thomas Henry: “Play-off 1? Wij zijn maar OH Leuven, hé”

Er waren heel wat uitblinkers in de fysiek slopende match tegen de paars-witte jonkies van Vincent Kompany. Rafael Romo met onder meer een mirakelsave. De onvermoeibare Casper De Norre die zich zowel defensief als offensief in de kijker speelde. Jemelka, Maertens, Mercier, … Ach, alle OHL’ers verdienden gisteren een pluim. Om het goede voetbal in de eerste helft, en om de over-mijn-lijk-mentaliteit in de tweede periode, toen Anderlecht de baas was.

Misschien was Thomas Henry nog diegene die het minst in de kijker liep. Geprangd tussen de centrale verdedigers Miazga en Delcroix kon hij zich vrijwel nooit doorzetten. Maar hij zette wel de penalty om, goed voor een deugddoende overwinning na twee thuisnederlagen op rij.

“Het geeft een goed gevoel, het nieuwe jaar met een driepunter te kunnen inzetten en te constateren dat wij op de vierde plaats staan”, zegt de 26-jarige spits. “Of dit ons doet dromen van play-off 1? Rustig, wij zijn maar Leuven, hé. Een ploeg die vorig seizoen nog in 1B speelde en die begin augustus promoveerde. Nogal wat ‘kenners’ zagen in ons bij aanvang van het seizoen één van de belangrijkste degradatiekandidaten. Ik vind het geweldig dat wij stilaan vrij zijn van degradatiezorgen en wij zijn ambitieus. Maar laten wij bescheiden blijven. Al het hele seizoen bekijken we het match tot match, en dat zullen we blijven doen. We zien dan wel waar we landen.”

Rare competitie

Ook coach Marc Brys wil het nog steeds niet over van play-off-ambities hebben, zelfs niet over play-off 2. “Ons doel blijft hetzelfde als bij de start van het seizoen : de competitie afwerken zonder achterom te moeten kijken. Het volgende seizoen moeten we dan verder stappen vooruit zetten en de lat hoger leggen. Ik zeg dat niet zomaar. Het is een rare competitie. Ploegen die lager geklasseerd zijn, halen ook prima resultaten, iedereen kan van iedereen winnen. Maar als wij de zware januarimaand goed doorkomen en dan nog een kans hebben om de top acht of méér te halen, zullen wij dat niet zomaar laten liggen.”

