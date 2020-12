Thomas Henry (OHL): “Ik ben niet de meest sexy speler”

Targetspits

Thomas Henry is een telg van een heel sportieve familie. “Mijn moeder werd met een Parijse club landskampioen basketbal bij de jeugd. Mijn vader (Jean-Michel Henry, red.) nam als schermer deel aan vier Olympische Spelen. Met de Franse ploeg won hij goud in Seoel 1988, zilver in Los Angeles 1984 en brons in 1996 in Atlanta. Indivdueel pakte hij brons in 1992 in Barcelona.”