Thomas Hendrickx wil met leider KHO Bierbeek ook uitpakken in derby tegen Linden: “Graag nog eens een woordje meepraten in de titelstrijd”

voetbal eerste provincialeWe overdrijven niet als we zeggen en schrijven dat ze bij KHO Bierbeek al zo’n tien jaar de uitgesproken ambitie hebben om de stap naar het nationale voetbal te zetten. Of het er dit seizoen dan eindelijk van komt, is uiteraard nog koffiedik kijken. Maar goed begonnen, is half gewonnen en de manschappen van trainer Lavigne pakten al drie keer op rij de volle buit.

Al die jaren maakt Thomas Hendrickx al deel uit van de Bierbeekse A-kern en ook hij heeft er op zich wel een goed oog in. “Pas op, we zijn nog altijd maar drie speeldagen ver, dus ik zie het in mijn rol als kapitein een beetje als mijn taak om iedereen bij de les te houden”, knipoogt hij. “Het zal sowieso elke week knokken worden voor die punten, maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik er geen vertrouwen in heb dat we opnieuw een rol van betekenis kunnen spelen. De hoop leeft wel in de groep dat we nog eens echt gaan meedoen na enkele mindere jaren. We hebben de voorbije weken en maanden hard gewerkt en in tegenstelling tot sommige andere jaren beschikken we nu over een heel complete en brede kern. Bij veel clubs hoor je elk jaar wel dat de kern versterkt is, terwijl dat in de praktijk natuurlijk niet mogelijk is. Maar je hoeft maar naar onze bank te kijken om te weten hoeveel kwaliteit er momenteel rondloopt.”

Hard tegen hard

Het minste wat je kan zeggen, is dat ze bij Bierbeek veel scorend vermogen binnengehaald hebben met onder meer verloren zoon Wout Bache. “Wout knalde er enkele jaren geleden al veertig tegen de touwen voor ons, dus ik wist dat hij een ongelooflijke meerwaarde ging vormen als hij opnieuw fit was en goesting had om zich te smijten”, pikt Hendrickx in. “Dat laatste bewijst hij tussen de lijnen en daar zijn we allemaal heel blij om. Wout kan samen met de andere nieuwkomers ook perfect inschatten wat het zou betekenen om zaterdag Linden te kloppen in eigen huis. Het is en blijft toch een speciale match, tussen jongens die elkaar allemaal vrij goed kennen. Voor en na de match gaat het er altijd gemoedelijk aan toe, maar tussen de lijnen is het hard tegen hard. Ik ben zelf ook verbaasd door hun slechte start, maar zaterdag om 20 uur tellen die statistieken niet meer en starten we beiden vanaf nul.”

Physical coach

Met de kapitein als vanouds als aanjager van dienst. “Omdat ik ondertussen al 32 jaar ben, krijg ik al eens vaker de vraag hoe lang ik nog met voetballen doorga”, klinkt het. “Als personal coach kan ik het natuurlijk niet maken om fysiek een steek te laten vallen, al is de combinatie met mijn eigen zaak BruuTH niet altijd evident. Maar zolang ik me goed voel en zelf een meerwaarde kan zijn binnen de ploeg ga ik ermee door en bekijk ik het van jaar tot jaar. Ik zie me nadien misschien wel ergens als zogenaamde physical coach aan de slag te gaan in clubverband, al doe ik dat nu eigenlijk al in beperkte mate richting de bovenbouw en de A-kern van Bierbeek. En qua voetbal kan ik altijd nog terecht op een lager niveau bij mijn maten van Meenzel-Kiezegem waar je me op zondag weleens aantreft (lachje).”

