Thomas Driesen (Sezoens Bocholt): “Vlotte overwinning bij Tongeren, na vooral een sterke eerste helft”

Linkerhoekspeler Thomas Driesen kreeg het vertrouwen van T1 Bart Lenders en greep zijn kans met beide handen. De Noord-Limburgers namen meteen de partij in handen. Na tien minuten keek Tongeren al tegen een achterstand van vier doelpunten (2-6) aan. Een collectief sterk Bocholt liet Tongeren niet in de partij komen en bij de rust (8-18) was de buit reeds binnen.

Na de frisdrank behield Bocholt de controle. Tongeren was eindelijk wakker geschoten en ging nu steviger in de duels en kon milderen. Verder kwamen de Eburonen niet in hun laatste kans om in de play-offs voor de titel nog een rol van betekenis te kunnen spelen.

Sterke Thomas Driesen

“We grepen Tongeren meteen bij de keel”, wist Peltenaar Thomas Driesen. “Na de bekerwinst tegen Tongeren waren we toch op onze hoede. De Ambiorixzonen moesten hun laatste kans grijpen in deze play-offs, maar blijkbaar was het geloof in een stunt niet aanwezig. Ik had Tongeren agressiever verwacht en dan vooral in de eerste helft. Goed, dat is onze zorg niet. Wij deden onze job en speelden een sterke eerste helft. Na de rust behielden we de controle en kwam de zege nooit meer in gevaar. Gouden punten richting finale van de play-offs. Pelt verloor bij Visé en wij lopen uit. Voor mijzelf was het leuk dat ik veel speelminuten kreeg van coach Lenders. Wij hebben een ruime kern en het is vechten voor elke speelminuut. Daarom is Bocholt ook een topteam hé. Ik kon mijn steentje bijdragen en deed het net meerdere keren trillen. Alleen jammer dat ik na de rust in een duel met Colin Glesner een slag op mijn mond kreeg. Ik vreesde even voor enkele tanden, maar gelukkig valt het mee.”

Doelman Arthur Vanhove

“Jammer dat we zo zwak startten”, stelde een ontgoochelde doelman Arthur Vanhove. “Natuurlijk hadden we als groep alles op die bekerfinale gezet. We speelden ook een sterke finale tegen Bocholt, maar bleven met lege handen achter. De motivatie voor deze play-offs was niet voldoende aanwezig. Na de rust konden we ons herpakken, maar het kalf was verdronken. Het is einde seizoen voor ons.”

Nuno Carvalhais naar Hubo Handbal

“Of ik al bezig ben met volgend seizoen? Ergens wel”, vervolgt de talentrijke Tongerse doelman. “Achter de schermen heeft het bestuur van Hubo Handbal hard gewerkt. Het puzzelwerk is bijna afgehandeld. Voor de hoofdmacht van Hubo Handbal zullen acht spelers van Tongeren in de kern komen. Van Initia Hasselt blijven Bertels, Baart, Boiten, Heeren, Degbey en Gevers. Daar komen ook nog enkele versterkingen bij. De eerste aanwinst is de 32-jarige Portugees Nuno Carvalhais van Visé. Hij staat hier een beetje verder. Je kan meteen kennis maken met onze nieuwe aanwinst (lacht). Verder verwacht ik nog enkele versterkingen. Of we meteen gaan strijden voor de prijzen? Laten we in ons eerste jaar vooral groeien als team op alle vlakken. Sportief gaan we zeker trachten zo hoog mogelijk te eindigen, maar verwacht niet dat we onmiddellijk kampioen gaan spelen hé.”

