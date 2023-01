Thomas Doore (Eendracht Aalst) voor het duel op KSV Oostkamp: “De knop omdraaien en er voluit tegenaan gaan”

Om zich te wapenen voor de terugronde trokken de Ajuinen met doelman Chris Espeso Nunez en Thomas Doore twee nieuwkomers aan. De eerste zat tegen SC Dikkelvenne op de bank. Doore kreeg zijn kans. De Brusselaar begon goed aan de match, maar deelde in de malaise naarmate de match vorderde. Een debuut in mineur. “Het was uiteraard een grote ontgoocheling dat we opnieuw onderuit gingen”, zei de middenvelder. “Het was een match om zo vlug mogelijk te vergeten. Of de ploeg met een gebrek aan vertrouwen kampt? Dat denk ik niet. Misschien zorgde de nederlaag tegen SC Lokeren-Temse voor een mentale tik die niet verwerkt was. In tegenstelling tot de match tegen Dikkelvenne werd toen wel op niveau gespeeld. Na de vele verliesbeurten zaten de spelers wellicht met muizenissen in hun hoofd.”