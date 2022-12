Thomas Di Giacomo (Hubo Handbal): “We moeten de positieve lijn doortrekken tegen Atomix”

“Willen we de winterstop instappen met een goed gevoel dan moeten we inderdaad de lijn doortrekken van de laatste twee wedstrijden”, stelt Thomas Di Giacomo, die maandag 20 kaarsjes mag uitblazen. “Te beginnen met de verplaatsing naar Atomix. Op papier haalbaar? Tja, dat is wel zo, maar we mogen geen enkel team onderschatten. Er zijn geen gemakkelijke wedstrijden. Concentratie en motivatie zijn nodig om de zege te kunnen grijpen.”

Moeilijke start als fusieclub?

“Of we een moeilijke start als fusieclub beleven? Ik ben daar niet mee akkoord”, vervolgt Di Giacomo. “Misschien verwachtte de buitenwereld te veel toen HC Tongeren en Initia Hasselt de handen in elkaar sloegen. We hebben een uitstekende mix van ervaren spelers en jonge talenten, maar het vergt tijd om een solide defense uit te bouwen. Aanvallend verliep het snel vrij vlot, in de verdediging lieten we regelmatig steken vallen. Dat moet beter en we trainen dan ook keihard. In de topwedstrijden konden we inderdaad onze stempel nog niet drukken, maar laten we eerst stap voor stap groeien. De laatste twee weken is op alle vlakken progressie merkbaar en hopelijk kunnen we dat bevestigen in Atomix en thuis tegen Eupen. Er staat ook nog een bekerwedstrijd op het menu en iedereen binnen ons team wil met een ‘zalig gevoel’ Kerstmis vieren.”