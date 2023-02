Thomas Di Giacomo (Hubo Handbal): “We hebben onze revanche beet met 34-27-overwinning tegen Hurry-Up”

Nog vier wedstrijden in de Bene-League en dan zit de reguliere competitie erop. Hubo Handbal kan mathematisch nog de Final Four halen. Steken mag het team van T1 Peter Portengen niet meer laten vallen en de concurrenten moeten punten laten liggen. Tegen Hurry-Up werd het een verdiende overwinning. Eén van de blikvangers was rechterhoekspeler Thomas Di Giacomo (20) uit Crisnée.

Moeilijke eerste helft

“In de heenwedstrijd leden we een zware nederlaag. We hebben onze revanche beet”, stelde Di Giacomo. “De eerste helft verliep moeizaam, ondanks een goede start. Defensief speelden we sterk, maar enkele technische fouten en missers bij de afwerking zorgden ervoor dat we slechts met een nipte 14-13-voorsprong de kleedkamers konden opzoeken. Het was onze eerste wedstrijd na het WK en dan is het altijd even afwachten of iedereen meteen de draad weer kan oppikken.”

“Na de rust liepen we snel enkele doelpunten uit", vervolgt Di Giacomo, die zes treffers voor zijn rekening nam. “Hurry-Up kwam even terug tot op drie goals, maar we behielden de controle en uiteindelijk werd het een knappe overwinning. Om de Final Four te halen hebben we een mirakel nodig, maar we moeten in onze kansen blijven geloven. Deze zege zal het team zeker een boost geven.”

Volendam

“Zondag wacht al een aartsmoeilijke verplaatsing naar Kras Volendam”, weet Di Giacomo, vorig seizoen bij Handbal Tongeren. “We spelen om 14 uur en dat is een vervelend uur (blaast). “De bus vertrekt om 9.45 uur aan sporthal Alverberg in Hasselt. Als we daar de punten kunnen grijpen, blijven we in de running en gaan de concurrenten misschien zenuwachtig worden. Ach, we hebben ons lot niet meer in eigen handen, maar moeten vechten tot de laatste snik. De fusie tussen Tongeren en Initia Hasselt is in mijn ogen zeker een geslaagd huwelijk. In het eerste seizoen kan je geen wonderen verwachten. Ik geloof in het project en blijf volgend seizoen Hubo Handbal trouw.”

