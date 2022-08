Thomas Demolder mist tweede zege nipt in Mazenzele: “Verliezen tegen Rutger Wouters is geen schande”

Thomas Demolder haalt al meerdere weken een hoog niveau. In Mazenzele kwam dat andermaal tot uiting. “Op het bochtige en smalle parcours in Mazenzele speelde de wind zeker een rol. In het begin van de koers voelde ik me allerminst super, maar na anderhalf uur wedstrijd kwam ik er helemaal door. Voor de renners van Thielemans & Co was het een thuiskoers. Iedereen wist dat zij de koers wilden maken. Mede door hun toedoen scheurde het peloton in twee. Vijftien renners bleven in de spits over. Later werd dat uitgedund tot acht. Thielemans & Co was met drie vluchters op de afspraak. We wisten dat ze het ploegenspel maximaal zouden proberen uit te spelen.”