Thomas Demolder derde in Neerlinter: “Nooit verwacht dat mijn comeback zo vlot zou verlopen”

Bij de jeugd kon Thomas Demolder mooie resultaten voorleggen. Een mooie carrière wachtte, maar bij de beloften liep het spaak. Dit jaar keerde hij terug in het peloton. “Ik heb vier jaar stilgelegen. Ik had een eerste bachelor op zak, maar voelde me niet klaar om al te gaan werken. Een tweede bachelor volgde. Bij het begin van die tweede studie haakte ik af als coureur. De gezondheid liet me ook in de steek. De ene keer had ik een hartvliesontsteking, de andere keer een gebroken knieschijf of problemen met het sleutelbeen. Ik stak veel tijd in de koers en kreeg het gevoel dat ik niet genoeg leefde. De uitslagen gingen achteruit, omdat ik nooit deftig kon opbouwen. De mensen vonden dat ik slecht reed, maar wisten niet wat er met mijn lichaam allemaal gebeurde. Zelf vroeg ik me af of ik mijn jeugd had opgegeven voor dit resultaat.”

Terugkeer in het peloton

Vorig jaar kwam de kentering. Thomas Demolder mag… corona danken. “Tijdens de pandemie was de fitness gesloten, zodat ik de fiets uit de garage haalde. In augustus was er bij een nevenbond een koers in Booischot. Dat liep vlot. Vrienden vertelden me dat ik moest doorgaan. Ik kreeg de smaak weer te pakken en sloot aan bij Heist Cycling Team. Daarmee was de cirkel rond, want daar was alles ook begonnen. Ik had nooit verwacht dat mijn comeback zo vlot zou verlopen. Aanvankelijk zou ik twee koersen per maand rijden en af en toe eens een mountainbiketocht of een Gran Fondo meenemen. De motivatie en de goesting kwamen helemaal terug. Ik heb een andere kijk gekregen op de sport. Er is geen plaats meer voor een trainer, wattages of een hartslagmeter. Ik doe alles op gevoel en dat valt mee. In won één keer en behaalde al een pak ereplaatsen. In Rochefort werd ik eerder vierde en dat is een wedstrijd voor de Beker van België.”