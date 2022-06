Thomas Dehaen wint in thuishaven TC Isis: “ Weinig toernooien op het programma!”

“De laatste jaren is mijn toernooikalender heel dunnetjes bezet”, weet Thomas Dehaen, momenteel 100-punter en al een tiental jaar aangesloten bij de Izegemse club TC Isis. “Competitietennis is niet meer aan mij besteed maar ik speel toch ieder jaar mee in het toernooi van mijn eigen club, TC Isis. Ook dit jaar was ik van de partij maar ik moet toegeven dat de bezetting iets minder was dan de voorbije jaren. In finale gaf mijn tegenstander in de eerste set reeds op. Een kwetsuur? Geen idee, wellicht een combinatie van een lichte blessure en een ruime achterstand. Voor mij maakte het niet zo veel uit maar uiteraard is het spijtig voor de toeschouwers dat de finale van mannen 1 zo kort was. Een zege in eigen huis doet uiteraard altijd deugd maar ik hoop toch dat de bezetting volgend seizoen wat beter zal zijn. Voor mij trouwens het enige toernooi dat voorlopig op mijn programma staat want als 30-jarige hoef ik me niet wekelijks te meten met de jeugd. Tennis is en blijft voor mij een pure hobby.”

Een vijftal jaar A-speler

“Uiteraard hoef ik me in het tennis nu niet meer te bewijzen. Ik kan terugblikken op een mooie carrière en eventjes deed ik ook de nodige ervaring op in die internationale toernooien. Enkele jaren terug waren er nog heel wat internationale Furturestoernooien in ons gewest maar de meeste van die toernooien werden opgedoekt. Ik was ook een vijftal jaar A-speler. Door de klassementsveranderingen spreken we nu van een 115- of 110-punter. Het was tof om toch enkele jaren op een hoog niveau te kunnen meedraaien maar voor mij is tennis altijd een vorm van ontspanning geweest. Ook nu geniet ik van elke gespeelde tennispartij en uiteraard komt mijn jarenlange ervaring me nog altijd goed van pas.”

Padel

“Ik speel ook al een vijftal jaar padel, een best aangename sport. In TC Isis is de sfeer uitermate goed en kan ik me ook in die sport volledig uitleven. Wellicht zal ik deze zomer ook enkele padeltoernooitjes afwerken want dat competitieve aspect blijft me op alle vlakken intrigeren.”