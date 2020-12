Thomas Debrabandere en Gaverzicht-BE Okay roeren zich op transfermarkt: “Met junioren willen we in 2021 scoren”

“Zo goed als het kan”, antwoordt Debrabandere op de vraag hoe het gaat met Gaverzicht-BE Okay. “Uiteraard is het jammer dat we met de renners niet veel kunnen doen. Met veel enthousiasme hadden we een mooi programma voor de winter uitgewerkt. Iedereen was super gemotiveerd, maar door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben we alles moeten schrappen. Afwachten wat in januari of februari mogelijk is.”

Segaert als paradepaardje

Toch zat de club op de transfermarkt niet stil. Volgend seizoen wil Gaverzicht-BE Okay met de junioren scoren. Alec Segaert moet het paradepaardje van de juniorenwerking worden. “Alec bij onze club houden was niet moeilijk, want we hebben een vertrouwensrelatie met zijn familie”, gaat Debrabandere voort. “In de gesprekken met Alec gaat het enkel over het sportieve. Alec zal ook in 2021 koersen combineren met duatlon en triatlon, maar die disciplines zal hij iets minder beoefenen. Zijn voornaamste doel wordt een selectie voor het WK in Leuven afdwingen. We hebben de juniorenploeg proberen versterken. Jelle Harteel is een nieuwkomer, ook Jan Van Dyck komt bij de ploeg en Maxim Delrue keert terug. We proberen het programma voor onze junioren uit te breiden met de Driedaagse van Axel en wedstrijden in Italië en Spanje.”

Johanath Breyne versterkt ploegleiding

Bij de elite zonder contract en beloften wordt nog iets meer dan voorheen het accent op de beloftenwerking gelegd. Jonathan Breyne, die stopt met koersen, wordt als extra ploegleider ingeschakeld. Met Wim De Waele, Vincent De Wilde en Ruben Van der Haeghen zal hij die leeftijdsgroep begeleiden. “In de samenstelling van de kern zijn we iets selectiever geweest”, verduidelijkt Debrabandere. “Als de club te groot wordt, komt dat de kwaliteit van de werking niet ten goede.”

“We zien wel dat onze werking met meisjes jeugd steeds groter wordt. Volgend jaar zullen we met 25 of 26 rensters zijn. Lieselot Decroix wordt raadgever bij de nieuwe vrouwenploeg van Jumbo-Visma, maar blijft bij Gaverzicht-BE Okay in een coördinerende functie. Sylvie Ysebaert wordt aan de omkadering toegevoegd.”