Thomas De Pestel is opnieuw renner na tweede plaats in Stekene: “De dokter moet vaak overuren maken”

De voorbije twee seizoen vindt men Thomas De Pestel niet vaak terug in de wieleruitslagen en daar is een reden voor. “De laatste twee jaar heb ik al mijn dosis pech gekend. Vorig jaar was er eerst voor iedereen corona. Toen we half juni opnieuw mochten koersen, sukkelde ik met verschillende kwaaltjes. Deze winter voelde ik me opnieuw goed. Met Jeroen Dingemans had ik opnieuw een trainer onder de arm genomen. In de eerste koers liep het evenwel al mis. In Gent-Staden kon ik mijn hartslag niet naar omhoog duwen. Bloedonderzoek toonde aan dat ik het CMV-virus had opgelopen. Volgens mijn arts is dat het broertje van klierkoorts. Het duurde tot half juni, vooraleer ik de trainingsdraad weer mocht opnemen. Uiteraard had ik conditionele achterstand opgelopen. Na een goede trainingstest mocht ik de trainingen hervatten. Een derde plaats in Kruishoutem was een eerste opsteker. In juli trok ik samen met mijn broer Sander (Sander De Pestel is prof bij Sport-Vlaanderen-Baloise, red.) op stage naar de Spaanse Pyreneeën. Nadien volgde de Ronde van Oost-Vlaanderen. Sindsdien vlot het weer goed. In de familie was ik niet de enige met pech. Sander liep een elleboogbreuk op in de TRW. Hij traint opnieuw. Ik kan u verzekeren dat de dokter de voorbije maanden bij ons vaak overuren moest maken.”