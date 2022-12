Thomas Crab ziet werkpunten voor Okapi Aalst: “Alle afwerkingspercentages moeten omhoog”

Basketbal BNXT-LeagueOkapi Aalst sluit 2022 af zonder zeges in december. Met een dertiger op tweede Kerstdag in de Lotto Arena. En hoewel coach Thomas Crab best gefrustreerd is na de nederlaag tegen Giants, neemt trots de bovenhand: “Het hadden vier afstraffingen kunnen zijn, maar Okapi Aalst heeft Limburg, Mechelen én vooral Oostende tot het uiterste gedreven.”

96-62 verlies bij Giants. Het maagzuur brak Okapi Aalst op. “De essentie van basketbal is de bal zoveel mogelijk door het ringetje gooien”, trap Okapi-coach Thomas Crab een open deur in. “We creëerden wel kansen, maar misten te veel. Tja, dan loop je de hele wedstrijd achter de feiten aan.”

Zo wordt december met vier verlieswedstrijden een donkere maand.

“Zo negatief zie ik dat helemaal niet”, bijt Crab van zich af. “Als je op voorhand had gezegd dat we tegen die ploegen met vier of twee punten zou verliezen, hadden we allemaal eens goed gelachen. Wij zijn maar Okapi Aalst. Het hadden vier afstraffingen kunnen zijn. We missen Temmerman, Marchant was er tegen Oostende niet bij en toch drijven we de landskampioen tot het uiterste.”

Versterking uit buitenland

Marchant weer op de sukkel met de rug, Temmerman onzeker. Nu valt ook Joren Vermoesen uit met een knieblessure. Vervanging dringt zich op. “We zoeken op de markt in het buitenland”, pikt Crab in. “We kunnen het niet blijven trekken op deze manier. De break is welgekomen. De ploeg heeft veel energie nodig om competitief te kunnen zijn. Maras en Popovic spelen veel minuten.”

Coach Thomas is bezeten van basketbal. Tijdens de break zal het spelletje niet aan de kant worden geschoven. Ligt hij ook wakker van statistieken? Bij de vrijworpen is Siebe Ledegen beste Okapi-speler op de 28ste plaats. “Dat is een pijnpunt dat terugkomt”, bevestigt de oefenmeester. “Feit is dat de druk bij zo’n vrijworp moeilijk te simuleren valt. Al onze afwerkingspercentages moeten omhoog.”

2022 was een turbulent jaar voor coach Crab. Gestart als side-kick van Yves Defraigne en dit seizoen helemaal doorgebroken als headcoach. “Ik heb mijn kans gekregen en ben daar dankbaar voor”, wikt Crab zijn woorden. “Maar ik heb altijd goed samengewerkt met Yves. Het is jammer dat iemand anders daar zijn ontslag moet voor krijgen. Het kan altijd beter. Ik hoop dan ook dat we in 2023 allemaal gezond mogen blijven en dat de ploeg de energie kan terugvinden om er weer vol tegenaan te gaan.”